【瑞通推介】港交所友邦輪證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：貿易戰氣氛稍為緩和，配合歐洲央行減息並重啟資產購買計劃，帶動大市氣氛。道指隔晚收報27,182點，升45點或0.2%，連升7個交易日。

恒指周四(12日)高開後倒跌，收報27,087點，跌71點或0.3%，但14日RSI維持超買水平。周五(13日)早段好淡爭持，曾重上27,100點。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入近1,400萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾650萬元，反映投資者對後市看法好淡分歧。周四其牛證街貨重貨區為收回價26,500至26,599點，而熊證街貨重貨區為收回價27,600至27,699點。

香港交易所提出以近2,900億元併購倫敦證券交易所，外媒普遍預期英方很大可能拒絕交易，並有機會面臨美國審查。有券商把該股目標價大削超過兩成。另外，據報百威亞太重啟在港上市，但集資額料縮至50億美元。港交所股價周四曾跌3.8%，低見236.6元，收市仍維持3.5%跌幅，是表現最差藍籌，成交亦顯著上升。股份周五早段窄幅上落，受制240元關口。周四有逾3,000萬元資金淨流入其好倉，淡倉同日則有逾840萬元淨流出。

據報近期來港購買保險的內地客人數急跌，友邦保險周四高開後倒跌逾1.4%收市，80元得而復失，反映上方獲利盤不少。該股周五早段反彈1%，重上80元關口之上。周四有逾930萬元資金淨流入其好倉，淡倉同日則有逾170萬元淨流出。

蘋果iPhone 11意外減價，在內地多個電商平台掀搶購潮，具蘋果系概念的瑞聲科技周四逆市漲2.7%至40.65元，即市高位曾升穿41元，周五早段好淡爭持，徘徊在40元之上。周四有6萬元資金淨流入其好倉，淡倉同日則有29萬元淨流出。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。