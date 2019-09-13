上海Costco再度逼爆！今次爭崩頭搶購嘅係...

美國倉庫式超市Costco上月底登陸中國旋即掀起狂潮，上海的首家中國分店因為人多混亂，開幕當日下午被當局勒令停業。雖然其後人流量有所放緩，但近期顧客為了一樣商品，又再度逼爆Costco！

讓一眾客人爭崩頭的商品是茅台酒！事緣上海Costco近日入了一批過萬瓶的飛天茅台，每瓶價格1,499元人民幣(下同)，亦即官方建議的零售價，但已較其他市場售價2,500元便宜得多，引起搶購熱潮，不少網民更在社交媒體上發文炫耀搶到貨。

據悉，5,000瓶茅台酒已於周三(11日)被搶購一空。而在周四(12日)上午傳出上海Costco再度出售茅台酒，人流量按日增逾1倍。由於搶購熱烈，上海Costco已於周四貼出告示，指飛天茅台已售罄。

內媒報道，上海Costco於開幕當天曾以每瓶1,498元的價格銷售茅台酒，較官方建議的零售價還要少1元，當日亦掀起搶購潮，但由於每人限購一瓶，且採用先付款後才能拿到購酒卡，再排隊領酒的方式，現場秩序較為井然。茅台集團在得知消息後，與上海Costco協商，最後決定向後者追加5噸茅台酒。

不過，上海Costco仍有黃牛以每瓶1,900元的價格收購茅台酒。而茅台官方則稱，根據觀察，黃牛收了不超過300瓶酒，不到總量10%，大多數消費者買了茅台後都是自己使用。

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