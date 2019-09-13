【專家樓評】林浩文：兩大原因令樓市調整

香港地產市場未來走勢是怎樣？亦同時有不少風險因素，供應量、息口走勢、以至外圍經濟環境、社會運動等都會影響香港地產市場的表現。

如果只看今年餘下的日子，影響樓市主要有兩大因素，首先是外圍因素，如中美貿易戰及英國脫歐；另一部分是香港的內部情況，社會事件和香港未來的經濟表現，比重上都是50/50。以上的因素會影響哪類型物業的市道呢？

外圍因素如中美貿易戰、英國脫歐，有機會影響香港經濟及股票市場表現。香港的股票市場一直跟樓市息息相關，近年股票市場主要影響寫字樓和豪宅。如果外圍因素令香港股票市場有大的波動，或者持續差，相信會先影響豪宅市場，令交投更淡靜，隨即可能會影響寫字樓市場。

近日，分拆出售的寫字樓單位呎價都開始向下調整。雖然中環的空置率都在低水平，惟之前有退租個案，可見需求已經沒有之前這樣大，另外我們亦發現中資，甚至是共享寫字樓需求都沒有之前的大。

香港的經濟表現和社會事件，最先影響到是零售業，零售表現差會影響舖位租金，以至舖位價格。經濟不好，出現裁員潮，應會影響到一般住宅。因此，相信今年下半年是住宅、零售、寫字樓的關鍵時期。

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管 林浩文

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