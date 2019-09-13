【名家貼士】越秀地產可吼　目標價2元

早前集團公佈截至6月底上半年業績，合約銷售再創新高，上半年合約銷售金額為369億元人民幣，同比增長31.9%；大灣區實現合約銷售約為231.6億元人民幣，約佔合約銷售的62.8%。期內毛利率30%，同比上升4.2個百分點。權益持有人應佔盈利約為18.7億元人民幣，按年上升42.4%。

上半年，集團成功完成了首個「軌交+物業」項目－品秀星圖項目86%股權的收購，同時廣州地鐵集團亦完成以每股2元認購30.8億股集團股份，廣州地鐵持有集團19.9%的股份，成為集團第二大股東。相信引入廣州地鐵可使集團參與更多地鐵房地產項目，提供機會收購額外優質土地儲備。

集團已經布局區內多個城市，加上有兩地融資優勢，集團負債比率較同行低，建議投資者可在1.7元買入，目標價2元，若失守1.55元先行止蝕。

(作者為註冊持牌人士)

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