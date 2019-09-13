樓價UPDATES︰嘉湖山莊純三房戶做價全低過六球

藍籌屋苑交投回升，天水圍嘉湖山莊本月已錄20宗成交，純三房戶做價全部低於600萬港元，反映跌價後即有成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島8座高層D室，實用面積約825方呎，套三房間隔，方廳設計，擁山景及海景，以約1,488萬元易手，實用呎價約18,036元，新買家為同區用家，趁市況回軟入市心頭好，購入單位作換樓用。

●鰂魚涌太古城9月已錄5宗成交，追平8月全月，其中啟天閣高層B室，實用面積約797方呎，原業主於去年10月以約1,830萬元放盤，最近已累減至1,770萬元，而買賣雙方議價後，最終減價約120萬元，以約1,650萬元易手，實用呎價約20,703元，外區換樓客斥資入市作自住之用。

●上環帝后華庭2座高層G室，實用面積518方呎，三房間隔，以1,148萬元易手，實用呎價22,162元，原業主於2002年12月以244萬元買入，持貨17年，帳面獲利904萬元，單位升值3.7倍。

●西半山嘉輝大廈高層C室，實用面積842方呎，套三房間隔，望樓景，以1,530萬元易手，實用呎價18,171元，原業主於2003年12月以330萬元買入，持貨16年，帳面獲利1,200萬元，單位升值364%。

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九龍區

●長沙灣宇晴軒1座中層A室，實用面積約554方呎，採三房兩廳間隔，是次以1,020萬元獲承接，實用呎價約18,412元，原業主約於2011年6月，以595萬元購入，持貨8年轉售，賺價約425萬元，單位升值約71%。

●長沙灣泓景臺本月暫5宗租賃成交，當中有兩房單位以19,800元租出，其中1座高層A室，實用面積506方呎，兩房間隔，吸引同區客承租，每月租金19,800元，實用呎租約39.1元。

●西南九龍浪澄灣8座高層B室，實用面積547方呎，兩房間隔，享海景，議價後以23,800元租出，實用呎租44元，上址業主於2012年6月以794萬元買入，現租出單位可享3.6厘租金回報。

●紅磡海濱南岸1座低層F室，實用面積432方呎，兩房兩廳間隔，外望校園景，今年6月開價880萬元，現降價30萬元，以850萬元成交，實用呎價19,676元，原業主於2008年6月以422萬元買入，持貨11年，轉手帳面獲利428萬元離場。

●將軍澳夾屋叠翠軒3座高層B室，實用面積約614方呎，套三房間隔，今年6月叫價850萬元放售，經議價後減價69.2萬或約8%，終以780.8萬元交吉形式沽出，實用呎價約12,717元，原業主約於1997年9月，以約281.5萬元購入，持貨約22年，現轉手帳面獲利約499.3萬元。

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新界區

●天水圍嘉湖山莊本月共錄得20宗成交，較上月同期7宗增加約1.9倍，本月錄得9宗純三房單位成交，全部做價低於600萬元，包括樂湖居1座低層C室，實用面積551方呎，三房間隔，以560萬元沽出，實用呎價10,163元，原業主於2015年7月以414萬元買入，持貨4年，帳面獲利146萬元，升值約36%。

●元朗朗庭園1座中高層F室，實用面積約436方呎，兩房間隔，望園景，原以630萬元放售，及後減價65萬或約10%，以565萬元成交，實用呎價約12,959元。

●元朗唐人新村寶珊園5座高層A室，實用面積636方呎，套三房間隔，附連車位，叫價550萬元，議價後減至525萬元沽出，實用呎價8,255元，原業主於2010年買入，連車位買入價142萬元，持貨9年，帳面獲利約383萬元或2.7倍。

●屯門市廣場1座高層H室，實用面積342方呎，兩房間隔，以11,000元租出，實用呎租約32.2元，新租客為外區家庭客，屬意屯門市廣場坐落於市中心，日常起居方便，參觀上址後立即拍板承租，按業主於2015年3月394萬元買入價計，現租出單位回報約3.4厘。

●屯門凱德花園3座低層B室，實用面積325方呎，兩房間隔，原叫價438萬元，屬於市價，經買家議價後，連減兩口價，最終以400萬元成交，實用呎價12,308元，較市價略低，買家為上車客，見近期樓價回落，把握機會置業。

●東涌二手市場交投氣氛回穩，本月不足半個月已錄27宗成交，追貼上月全月28宗紀錄，現時樓價有商議空間，剛錄影岸．紅B座低層E室，實用面積765方呎，套三房間隔，享單邊開揚機場海景，以980萬元沽出，實用呎價12,810元，新買家為外區換樓客。

●沙田第一城本月暫錄約17宗成交，最新錄8座中層H室，實用面積327方呎，兩房間隔，議價後以520萬元易手，實用呎價15,902元，原業主則於2012年以228萬元購入，持貨7年，是次沽出單位獲利292萬元離場，單位升值約1.3倍。

●沙田偉華中心2座中層A室，實用面積358方呎，兩房間隔，議價後以570萬元易手，實用呎價15,922元，原業主則於2013年以345萬元購入，持貨6年，是次沽出單位獲利225萬元離場，單位升值約65.2%。

●馬鞍山海典居3座中層C室，實用面積1,105方呎，套三房間隔，開價約2,000萬元，議價後以1,958萬元易手，實用呎價17,719元，屬近期新高，原業主於2006年以724萬元購入，持貨13年，沽出單位帳面獲利約1,234萬元，單位升值約1.7倍。

●粉嶺囍逸9月暫錄約3宗成交，屋苑新近錄得1座中層D室，實用面積235方呎，開放式間隔，以405萬元易手，實用呎價17,234元，原業主則於2016年以311萬元購入，持貨約3年，是次易手帳面獲利約94萬元離場，單位升值約30.2%。

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