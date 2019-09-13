【市後重點睇】美匯企98.1 道期升74點
2019年09月13日 16:11
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(Getty Images圖片)
美匯指數回軟，最新見98.1，人民幣轉強，離岸人民幣(CNH)現報7.04，港匯企7.82水平，圓匯於108水平上落，歐元企1.109，英鎊處1.24水平。金價續守1,500美元樓上，升見1,506美元。布油考驗60美元關，紐油企55.25美元。道指期貨升74點。
●市後關注點
-20:30 美國8月零售銷售
-22:00 美國9月密歇根大學消費情緒指數初值
●港股全日反覆向上，恒生指數升265點或0.98%，報27,352點，主板成交僅576億元；恒指全周累升661點。吉利汽車收升4.75%。https://bit.ly/2kK9O5x
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●歐股早段反覆向好，英國富時100指數報7,346點，升1點或0.02%；德國DAX指數報12,428點，升18點或0.15%；法國CAC指數報5,654點，升11點或0.20%。
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