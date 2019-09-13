【市後重點睇】美匯企98.1　道期升74點

美匯指數回軟，最新見98.1，人民幣轉強，離岸人民幣(CNH)現報7.04，港匯企7.82水平，圓匯於108水平上落，歐元企1.109，英鎊處1.24水平。金價續守1,500美元樓上，升見1,506美元。布油考驗60美元關，紐油企55.25美元。道指期貨升74點。

●市後關注點

-20:30 美國8月零售銷售

-22:00 美國9月密歇根大學消費情緒指數初值

-異動板塊：限購令解禁？汽車股全線起動。

-講股半分鐘：留意中升控股！

●歐股早段反覆向好，英國富時100指數報7,346點，升1點或0.02%；德國DAX指數報12,428點，升18點或0.15%；法國CAC指數報5,654點，升11點或0.20%。

●【即市分析】

●【大行報告】

-花旗料貓眼娛樂受惠內地票房需求增長。

-美銀美林：若政府收地建公屋，對發展商長遠影響中性。

●【專家樓評】林浩文：兩大原因令樓市調整。

●地建會：空置稅勢加劇樓市調整幅度，籲政府暫緩。

●二手樓價指數按周跌0.27%，創19周新低。

●天水圍嘉湖海逸酒店改建住宅構想圖曝光。

●暗撐減息？耶倫：聯儲局將有更多行動提振經濟。

●上海Costco再度逼爆！今次爭崩頭搶購嘅係...

●修例風波：傳中央促國企加大在港投資穩大局。

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