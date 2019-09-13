【深度解構】呢個「獨特地區」　爆冷成為貿戰贏家？

十九世紀末，墨西哥總統迪亞斯(Porfirio Díaz)曾經感嘆︰「可憐的墨西哥，離上帝太遠，離美國太近！」這句話反映出當年墨國人民對強鄰在側的擔憂，以及美國擴張主義的不滿(美國「吞併」了原屬墨西哥的德薩斯州)。惟過百年後，時移世易，墨西哥反而得益於「離美國太近」的優勢，「爆冷」成為曠日彌久的中美貿易戰中最大得益者。

【對美進口增幅最多】

數據顯示，今年上半年美國貿易中，來自墨西哥的進口佔整體進口額按年增加0.82個百分點，為增幅最大的地區；來自越南的進口佔比則增加0.61個百分點，不及墨西哥。

一直以來，每當論及貿易戰贏家，不少分析都預計，來自美國的訂單大多數會由中國，轉移至位於東南亞的其他地區，例如越南、泰國等。惟上述數據反映出，美國訂單除了有相當一部分轉移至越南外，更多的是流向了墨西哥。

美國商會國際政策高級副總裁John Murphy表示，墨西哥已在中美貿易戰引發的亂局中突圍而出，並在該國作為製造業中心的基礎上再進一步。該國亦能夠通過自由貿易協定，在全球自由進入50多個不同市場。

【墨西哥有「獨特」優勢】

Murphy認為，墨西哥與其他主要集中在東南亞地區的便宜勞動力市場相比，有許多關鍵優勢，包括︰

1、墨西哥與美國市場非常接近，並且享有關稅優惠

2、美國和墨西哥之間文化差距相對較小

3、美墨兩國之間的實質性融合：例如3,600萬墨西哥裔美國人、每年雙邊貿易數千億美元、美國對墨西哥的直接投資超過1,000億美元

4、國內基建和跨境的交通基礎設施不斷改善

雖然市場關注受惠貿易戰的國家主要集中在亞洲，例如越南，惟較早前，投資銀行野村發表報告顯示，墨西哥是亞洲諸國以外，中美貿易戰最大贏家。

野村解釋，在大多數情況下，企業並非「完全關閉他們在中國的工廠」，而是「逐漸將一部分產品生產從中國轉移出去」，而墨西哥則是主要的受益者。該行更指，墨西哥已在2018年4月至2019年8月期間，獲多個行業開設了6家新工廠，涵蓋電氣設備、電子產品、汽車和零部件等。

據美國貿易代表辦公室(USTR)稱，美國和墨西哥之間的商品和服務貿易，在2018年估計達到6,710億美元，屬美國第三大商品貿易夥伴。數據亦顯示，2018年美國與墨西哥的商品貿易逆差為815億美元，較2017年增長14.9%。

時至今日，美國的擴張主義雖然依舊未變(美國總統特朗普最近才打算買下丹麥屬地格陵蘭)，但美國顯然已不想要墨西哥的土地，甚至開始築起了美墨邊境長城。不過，兩國在貿易上卻隨着中美摩擦升溫而加深。

【墨西哥跑出因「識時務」？】

對於墨西哥「爆冷」成為貿易戰贏家之一，著名經濟學家、安聯(Allianz)首席經濟顧問埃利安(Mohamed El-Erian)曾表示，原因之一是「識時務」。

他曾說，中國一開始就採取了根本性錯誤的策略，他們其實應該跟隨墨西哥及加拿大的方式快速讓步。

事實上，特朗普在今年5月31日早上突然宣布，要在6月10日加徵墨西哥所有貨品關稅5%，並有機會逐月增加，直至10月加到25%為止，主要原因是墨西哥在打擊非法移民的問題上拖拖拉拉。

墨西哥知道後，當然震怒，總統更指「荒謬」，惟6月3日就表示，不希望與美國對抗，希望能實現兩國間的自由貿易，符合兩國利益。

到了6月7日晚上，特朗普就宣布，美國與墨西哥於最後關頭達成阻截非法移民的協議，原定加徵的關稅將無限期暫緩。墨西哥則承諾採取強效措施，阻止非法移民經該國湧向美國南部邊境。

【非法移民人數大降】

到了7月底，墨西哥外長引述初步統計數據指，在7月抵達美國邊境的難民人數累計達87,648人，數字較5月的144,278人大減約39.5%，形容為「可觀的人數下降」。

事實上，特朗普在6月初之後，已沒有再瘋狂批評墨西哥。

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