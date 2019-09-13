法興大淡友：一個指標預示美衰退更接近了

外國傳媒報道，著名「大淡友」、近年不斷狂言美股要狂插逾70%的法興首席策略師愛德華茲(Albert Edwards)周四(12日)警告，已向客戶提供一系列經常被忽視的美國政府數據，揭示了美國經濟潛在隱患。

他指出，美國經濟分析局(BEA)將包括未上市公司的今年第2季企業經濟利潤(economic profits)，較首季時的預期下降近10%。所謂「經濟利潤」，指的是總收入和總成本之間的差額。

他說：「對美國整體經濟利潤、也就是國民收入和生產帳戶(NIPA)利潤的最新修訂，足以證明經濟擴張周期的終點，會比以前認定的更接近了。」

他對上述數據如此信任的一個原因是：這些數據是由美國稅局(IRA)收集，故企業絕不敢在數字上「造假」，又涵蓋那些沒有「造數」必要的未上市公司，使其成為衡量經濟是否正改變的更好指標。

根據往績，在經濟擴張周期末段，經濟利潤常常急降，但通常不會出現在股市的企業業績指標當中，要等到周期的非常末段才會出現。

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