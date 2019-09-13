【深度解構】特朗普想得美！美研超長期國債係危機？

目前美國國債規模已高達22.5萬億美元，為史上最高，即勁過2008年金融海嘯前，反映債務不可持續，經常被批評猶如危害全球經濟的「計時炸彈」！不過，隨着各國央行繼續「大放水」，美國政府不但沒有意欲減債，反而想趁低息環境發行超長期國債，以鎖定資金成本，進行新一輪「債冚債」的可能性正在增加。

事實上，美國財長姆努欽周四(12日)已表示，過去兩年財政部一直「認真考慮」發行超長期債券，如果50年期國債發行成功，還將考慮發行100年期國債！

然而，有意見認為，這種「長命債、長命還」的方式，並不能消除債務黑洞，反而變相吞噬各國外匯來填氹，到了爆破之時，只怕無人能幸免、亦無法挽救！

【美國債務很驚人 但無意減】

官方數據顯示，美國聯邦政府2019財年(9月底屆滿)預算赤字，截至8月已突破了1萬億美元，為7年以來首次突破萬億水平；相比之下，去年同期累計赤字8,981億美元。

與此同時，美國國債規模達到22.5萬億美元，約佔美國國內生產總值(GDP)的105%，意味着美國人均負擔政府債務6.8萬美元，在發達國家中位於前列。

回看美國總統特朗普於2017年1月上任時，美國國債規模為19.95萬億美元，即平均每年增約1萬億美元，主因是他推出了30年以來最大規模的減稅方案。

相比之下，前總統奧巴馬執政8年，美債增加了9.3萬億美元，即平均每年增加1.16萬億美元，略高於特朗普，使奧巴馬任內的國債與GDP比率由77.3%增至103.6%。不過，當時是因2008年發生了金融海嘯，才大舉發債應對經濟蕭條，如今特朗普未到衰退就已大舉負債，無疑是「先使未來錢」。

【歐央行政策有利特朗普】

特朗普面對龐大負債，同時聯儲局將利率加至2厘以上，令單是國債利息開支，已足夠影響財政預算。因此，解決債務問題是刻不容緩，其中一個方法是發行超長期債券，即「一段長時間」內只需還息，令發債所得的資金可以用於救市。(下文再解釋)

不過，美國能否發行超長期國債，需要視乎50年期和30年期之間的利差水平，要「債仔」願意持有債務50年、甚至100年，債息一定要有吸引力。然而，若30年期債息太高，發行50年期國債的機會就愈低，故30年期債息是愈低愈好，在今年8月曾跌至1.9厘水平的歷史新低，主要原因是歐央行極有機會深化負利率，讓資金湧入長年期美債。

對此，姆努欽預計，歐洲央行深化負利率，可能會推動更多全球資本流入美國國債，因為美債目前仍有「正回報」，預計將推高美國債券價格，使孳息率下跌，為發行超長期美國國債，以鎖定低借貸成本提供了機會。

【「零利率、債務重組」想得美！】

要使發行超長期國債變得吸引，除了靠歐央行「助力」外，特朗普更需聯儲局配合！他已催促聯儲局要減息至零、甚至負利率，讓美國可開始重組債務。

明顯地，他的妙想是在市場利率較低的時期，通過「債冚債」的方式，使新借來的低息國債，來提前償還之前的高息國債，從而實現債務替換，使利息支出減少。

不過，正如特朗普所說，這美妙的「債冚債」」需要零息、甚至負利率來幫忙。因此，大前提是「負利率」很好嗎？聯儲局願意嗎？

對此，姆努欽不像特朗普般熱衷負利率。他表示，不清楚負利率是否有利於經濟增長，但負利率必然會對銀行業務不利，如果沒有健康的銀行業務，就很難實現經濟增長。

有分析亦認為，如果美國實行負利率，資金就會停止流入美國，將減緩美國私人企業的盈利增長，總體上是危害美國經濟。

【「長命債、長命還」埋藏危機】

事實上，延長和減少美國國債借貸風險對特朗普政府而言，是非常具有吸引力，因為發行超長期債券，本金有排也不用償還，將有利補充財政赤字，不用納稅人「出錢」彌補，即有利特朗普落實2020年再向中產階級減稅。

另外，由於全球債息偏向下跌，歐洲、日本的債券更是負利率，美國發行利率較高的超長期債券，可以讓養老基金等長線資金，透過購買超長期債券，獲得一些額外而穩定的回報。

不過，發行超長期國債並非百利而無一害，有評論認為，這只是延後美國政府的還債時間，期間仍需支付更高利息，才能吸引投資者購買，變相加重利息負擔。與此同時，美國債務黑洞並未消除，萬一債務到了爆破之時，更會損害到中國及日本等美國國債的最大買家，全球恐「一鑊熟」。

【特朗普這賭博恐是「攬炒」】

明顯地，特朗普是在押注通脹長期偏低，以及歐、日長期負利率，否則通脹只要驟然來臨，央行就要焗加息，屆時反映利率去向的債息就會抽升，泡沫會爆破。

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