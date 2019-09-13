修例風波：傳有代理8月內地客保單銷售大減三成

社會動盪持續令不少內地客拒絕訪港，保險業亦受拖累。外電引述消息指，有保險代理8月份的內地客保單銷售按年下挫三成，保誠香港已租用鄰近香港國際機場酒店的會議室，並設立流動辦公室予內地客人購買保險及簽約。

報道指出，有主力負責內地旅客，規模約80人的保險代理團隊透露，事件重創香港保險業，估計9月份的銷售額仍會繼續下滑。不少保險公司過往將接待旅客的保險中心設於尖沙咀及銅鑼灣等地區，惟該區近期不時有示威活動及警民衝突，令旅客擔憂自身安全而取消或延後來港行程。

事實上，保險業監管局早前已警告，第三季起內地客來港投保金額，有機會錄得顯著跌幅，呼籲業界避免集中單一收入。據當局數據顯示，第二季內地客來香港購買保險的新做保單張數，按季減少10.88%至10.07萬張，新做保單保費則按季上升6.16%。

由於受到法律的限制，香港的保險從業員不能到內地推銷保單，而內地人亦必須親自來港簽單。報道指，向來受內地人追捧的英資保險公司保誠亦即時「變陣」，最近發出內部通知，指會租用機場酒店會議室，以便內地客抵港後可馬上完成投保，毋須前往市中心。

保誠回覆外電指，確認公司有發出相關通知，惟未有解釋最新安排是否與社會事件有直接關係。值得留意是，近期香港機場亦成為示威重地，甚至發起堵塞機場交通活動。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。