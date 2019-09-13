歐今次QE何時結束？專家較悲　最少要到...

外國傳媒報道，歐央行周四(12日)宣布在今年11月重啟量化寬鬆(QE)，每月買債200億歐元，直至歐元區通脹和經濟展望轉至「滿意水平」。問題是何時才達到「滿意水平」？一界歐洲問題專家看法較悲。

倫敦經濟研究機構Lombard Street Research董事總經理Shweta Singh表示，今次是第2輪QE，成效必然較第1輪遜色，因為歐元區的借貸成本已不如第1輪般高昂，在融資成本已較低的情況下再推QE，難有明顯效果。

IHS Markit首席歐洲經濟學家Ken Wattret相信，以目前情況推算，最少要等到2022年底才有望結束QE，即大約3年後。

Berenberg高級歐洲經濟師Florian Hense指出，由於歐央行目前估計，直至2021年通脹僅1.5%，仍遠遠低於2%目標，即在2022年底前很難加息，若QE在加息前結束，也最少要持續兩年，除非通脹突升。

巴克萊首席經濟研究員Christian Keller亦估計，QE最少直至2020年底。

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