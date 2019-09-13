夜市UPDATES：數據好！美股高開　港夜期輕微低水

中美續在貿易問題上釋出善意，加上美國8月零售銷售增幅超出預期，增強了市場對經濟不會很快衰退的信心。美股道指連升7日後獲利盤增加，早段高開後升幅收窄，道指目前報27,225點，升42點或0.16%；標指報3,011點，升1點或0.06%；納指報8,185點，跌8點或0.1%。

中國官媒指，支持企業即日起自美國採購一定數量大豆、豬肉等農產品，政府將免除其額外關稅。受消息帶動，港股期指夜市硬淨，報27,338點，升29點，低水15點。

經濟數據方面，佔美國經濟增長比重達七成的8月零售銷售增幅超出預期，表明消費者支出強勁。另外，美國9月密歇根大學消費者信心指數初值報92，勝預期的90.8。反映美國經濟仍受支持，未見短期內有衰退風險。

經濟數據穩定推動美股與美國國債孳息率攀升。截至周四(12日)收市，道指較其7月15日的歷史最高收市紀錄27,359點，差距僅0.6%；美國10年期及30年期債息亦創2016年以來最大單周漲幅。其中，美國10年期國債孳息率已升至1.825厘，大幅遠離1.5厘的近期低位。

歐洲方面，歐洲央行周四宣布進一步減息，同時於11月重啟量化寬鬆，歐元兌美元由近日高位回落，目前報1.107；歐股三大指數向好，英股升0.06%；德股升0.49%；法股升0.27%。

正因歐央行放水，瑞信改變了之前偏淡的立場，呼籲投資者增持全球股票，並將全球股票評級從「中性」上調至「增持」。

【21:30】市場憧憬各地央行放水，但美股周五早段個別發展，道指連升8日，高開71點，報27,253點，納指則跌19點至8,175點。

美國銀行引述EPFR Global數據顯示，截至本周三為止一周，美股基金吸資173億美元，為連續10周錄得資金流入；相反，日本、歐洲及新興市場股票基金，期內分別走資27億美元、4億美元及6億美元。

個別公司方面，高盛調低蘋果公司（Apple Inc.）目標價，由原本187美元削至165美元，即較上日有26%下跌空間，理由是Apple TV+低價試用拖低估值。Apple股價早段報219.63美元，逆市跌1.54%。

另外，共享工作空間初創企業WeWork周五更新上市招股書，宣布一系列企業管治改革措施，以紓緩投資者的憂慮，包括創辦人諾伊曼的家族成員不會加入董事局，他持有的股份的投票權會下降。此外，WeWork選擇股份在納斯達克掛牌。

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