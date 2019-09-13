樓價UPDATES：屯門嘉喜利大廈上車價僅375萬

屯門部分單幢式住宅入場門檻低，吸引用家承接，該區嘉喜利大廈剛錄得一宗上車客入市個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●將軍澳海翩滙本月暫錄約兩宗二手成交，屋苑3座中層H室，實用面積271方呎，屬開放式間隔。由於單位全新未曾入住，加上價錢合預算，吸引未能成功入市日出康城新盤的向隅客承接，成交價575萬元，實用呎價21,218元。上址為原業主於2016年9月斥資約325.9萬元購入，期內升值約76%。

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新界區

●嘉喜利大廈中層F室兩房戶，實用面積316方呎，原叫價395萬元，經買家議價後，減至375萬元易手，實用呎價11,867元。買家在新一期新居屋抽籤後，有感入市機會不高，隨即回流二手市場，見上址樓價細，所以即睇即買。原業主早於1995年以30萬元購入上述單位，帳面現獲利345萬元。

●屯門綠怡居7座高層A室，實用面積482方呎，以兩房兩廳。有買家鍾情屋苑鄰近小朋友上學地點，方便接送，而且單位內附雅致裝修，加上業主減價10萬元，因而以560萬元「即睇即買」，實用呎價11,618元。

●天水圍居屋天富苑P座低層1室，實用面積650方呎，單位原先放盤價500萬元，累積減價達81.2萬元，獲買家於未補價第二市場以418.8萬元購入作自用，實用呎價6,443元屬市價。原業主於2001年以約81.7萬元入市，帳面現獲利約337.1萬元。

●樓價高居不下，帶動轉買為租個案驟增。馬鞍山海栢花園4座高層H室兩房戶，實用面積412方呎，以1.7萬元租出，實用呎租41.3元。上址單位為業主於1999年4月以263萬元購入。

●新屯門中心4座高層E室三房戶，實用面積597方呎，有區內人士鍾情單位客廳及房間均向東南擁開揚遠景，更可享部分海景，故以1.35萬元承租，實用呎租22.6元。若以同類單位銀行估價約688.5萬元計算，回報率約2.4厘。

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