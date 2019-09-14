東方日報B1：中銀恒生渣打跟滙豐 上調樓按息

本港四大銀行均已上調按揭利率，導致供樓還款利息增加。

中銀香港及恒生將按揭封頂息，由最優惠利率(P)減2.65厘，上調至P減2.5厘，渣打香港同樣加按息0.15厘，與日前滙豐的按息加幅一致，適用於一手、二手及轉按，意味着四大銀行的全線新做實際按揭利率均加至2.625厘。

若以400萬元貸款額、還款期三十年計，實際按揭利率上調0.15厘，借款人每月供款增加1.98%或313元，全期利息開支增加6.74%或11.27萬元。

中銀香港發言人表示，該行的按揭服務條件，包括按揭息率及現金回贈，會視乎貸款金額、客戶關係等多項因素而定。恒生及渣打香港發言人亦指，該行的按揭息率及現金回贈水平，需要考慮客戶情況及其他因素等等。

計及新一輪調整後，年內大型銀行按息加幅累計0.25厘。星展銀行(香港)經濟師謝家曦指出，香港銀行的存款增長持續放緩，需要付出較高存款利率吸納資金，加上本地拆息於高位徘徊。若未來拆息續企於兩厘以上，不排除銀行再上調按息，以改善利潤。

他相信，此次按息上調對樓市影響不大，惟外圍局勢不穩及人民幣貶值拖累下，香港全年樓價或較今年內高位回落3%，最差情況下，明年可能下跌5%。

事實上，根據中原按揭經紀統計，今年首七個月的每月轉按登記宗數均逾2,000宗，7月份更升至3,428宗，多過一手及二手按揭登記。但王美鳳相信，隨轉按息率上漲，加上現金回贈大部分降至1%，個別銀行甚至取消回贈，勢令市民轉按意欲大減。

美國聯儲局或於下周議息會議再度減息，利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣認為，港銀調升最優惠利率無望，故大型銀行紛紛上調新做按揭息率，以改善「薄利」情況。由於本地拆息高企對中小型銀行的影響更甚於大行，相信未來數周相關銀行將會跟隨調整。

值得留意，大型銀行持續「加息」或促使客戶流失，資料顯示，8月份的四大銀行現樓按揭總市佔率達74.9%。星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝認為，由於很多中小行未有跟隨削減按揭優惠，預期短期將有大量客戶轉投中小行懷抱，扭轉大型銀行壟斷局面。

經絡按揭轉介高級副總裁曹德明亦估計，未來中小型銀行會維持舊有息率一段時間，令不同銀行的封頂息率及現金回贈有異，預計第四季中小型銀行市佔率可望提升至三成左右，意味較8月份重奪5個百分點。

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