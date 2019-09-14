美10年期債息飆至6周高位　大行削聯儲局年內減息預期

美國國債孳息率全線上揚，大行降低聯儲局今年減息幅度的預期，最新估計年內進一步減息幅度不超過0.5厘。在上個月，隨着中美貿易戰加劇，市場一度預計今年還會減息近0.7厘。

美國8月零售銷售和9月密歇根大學消費者信心指數增長超過預期，增加市場對經濟擴張的信心。美國10年期孳息率曾攀升至1.9046厘，為近6周高位；2年期國債孳息率升8.5點子，見1.804厘；30年期孳息率升至5周高位，觸及2.379厘。

市場注視聯儲局公開市場委員會(FOMC)下周會議，包括渣打銀行等多家大行均預期將減息0.25厘。

渣打銀行預計該局對經濟前景的預測將幾無變動，利率路徑預測將暗示年內有3度減息的可能。該行指，如果聯儲局主席鮑威爾在會後聲明使用「警惕」這個詞，將屬溫和信號，表明FOMC正考慮在今年內再次降息，預計會於12月份進行，再減息0.25厘。

加拿大國民銀行指中美貿易戰的不確定仍是很大的問題，美國製造業正惡化，未來的關鍵是放緩會否蔓延至其他經濟領域；但目前勞動力市場表現仍然強勁，支撐消費支出，通脹趨於目標水平，美股接近歷史高點。該行因而認為聯儲局下周很難會減息0.5厘，估計將減息0.25厘，並於年底前再降息0.25厘。

荷蘭合作銀行預期下周將減息0.25厘。該行指，美國國債孳息曲線倒掛指向2020年將出現衰退，這將迫使聯儲局在2020年底前減息至0%。

美銀美林預計聯儲局將再次減息，隨着歐洲央行將所有寬鬆工具投入市場，該局在年底前有再減息兩次的可能。該行認為聯儲局的會後聲明可能比減息本身更重要。

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