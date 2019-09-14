1周10大驚奇：全球趨勢不單止負利率　仲會...

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間直至4月。雖然3月15日曾警告跌浪開始，但隨着股市破位，異象4月5日預言4月市況穩步上揚，5月美股或破頂(結果4月23日破了)。

之後縱使中美貿戰升級，港股5月6日起反覆下跌，惟異象從未驚慌，並預言直到7月中至8月都平安，直至7月27日轉軚，預計升市到7月30日為止。到了8月31日，異象預言股市處於「黎明前的黑暗」，上周更指最悲市況已過，直至年底都樂觀，本周維持觀點！不妨繼續在國際視野中尋覓另類參考，印證「聽專家講不如睇埋異象」。

【1、異象：美就業數據預示股市旺到10月初】

要看港股去向，必先觀察美股及A股大勢，目前美股出現來自就業市場的樂觀信號。雖然8月美國非農就業職位僅增長13萬個，差過市場預期的15萬個，惟這相差「僅2萬個」的預測其實已非常準確，因一般實際數據與市場預期要麼遠超估計，要麼遠低過預期。

數據顯示，自2010年起，非農就業職位的實際數字與市場預期僅相差0至5萬個的情況，僅發生過21次。這21次後，股市在數據公布後的1個月有80%機會做好，平均全月回報逾2%。

換言之，今次非農就業數據於9月6日公布，預計10月5日前美股或會升逾2%。一旦如此，即再創新高。

【2、異象：經濟數據佳 隨時升至2020年3月】

上述異象印證了中美10月「面對面」談判前，股市仍樂觀，或許無甚驚奇，之後如何呢？專門以史為鑑的研究公司Bespoke Investment Group聯合創辦人Paul Hickey本周相信，可能反覆升到2020年3月，主要理據來自花旗美國經濟驚奇指數(Citygroup Economic Surprise Index)！

上述指數是將經濟事件客觀量化的指標。如果數值愈大，表示實際值與預期值差異愈大，意味股市利好；反之亦然。指數評估的經濟數據主要包含整體活動與公司調查、勞動市場與消費支出、投資、國際貿易、通脹、金融活動等6大類含30幾個重要經濟數據。它與美股相關系數高達0.62，即大多數機會與股市同上同跌。

目前的情況是，上周五(9月6日)該指數終於重返「正值」(即最近的經濟數據普遍勝預期)；相比之下，指數在之前逾100日是處於「負值」，美股在6至8月亦確實無驚喜，反而一度大跌。因此，Hickey認為，由於經濟數據有驚喜，投資者是時候對股市增添信心，後市有機會進一步做好。

他說：「我們正討論之前5次(即指數由負變正)情況：在1、3、6個月後，標指在5次中有4次是升市，而且表現不錯。因此，今次再度出現升市信號是十分重要。根據往績，標指1個月後回報中位數達4%；3個月後是6%；6個月後是8.5%。」換言之，或許美股會一直反覆上升至2020年3月，不止創新高。

【3、異象：摩通「神級」分析員罕有響警！】

除了經濟數據相關異象外，債市亦有參考價值！「貼中」油金2016年2月見底、2018年2月大冧市時料美股向好、2019年1月料股市反彈浪僅開端、直到目前都是看好，被譽為「神人附體」的摩根大通量化及衍生工具研究部首席環球主管科拉諾維奇(Marko Kolanovic)本周終於響警！

他指出，美股小型和大型公司之間的業績差距上周五(6日)創下紀錄，差距之大有史以來只出現過2天，上次是在1999年2月科網泡沫時期的某一天。就此，他警告，如果30年期美債孳息率沒有出現明顯升勢，美股就有可能遭遇「血洗」。

上述差距是根據摩根大通追蹤的動量指標得出，上周五細價股動量指標達最大負值，標指則達最大正值。該指標是以1、3、6，以及12個月的美股價格動量變化來計算平均值。

他認為，上述異象值得重視，因差距是有史以來只出現過2天，上次是在1999年2月某日。根據往績，股災危機能否化解要看30年期美債息，只要能出現明顯升勢，股市浩劫就迎刃而解，因債息升，反映經濟衰退機會不大。

事實上，他仍「審慎樂觀」，認為股市在目前至10月後都會反覆上揚，主因是央行放水增添了動力，亦相信中美貿易談判有突破。再者，近期美股投資者倉位接近歷史新低，系統性投資者也將風險保持較低位置，意味着後市即將要調整，幅度也不會大。

【4、異象：債市出現逾20年首見樂觀信號】

摩通神級分析員話要睇債息，他個人樂觀，客觀環境是否真的樂觀呢？事實上，另一信號已反映金融市場再多一個利好消息，就是美債息可能會出現大幅反彈，因上周的「超賣」程度逾20年首見！一旦反彈出現，即意味着市場會估計經濟不會太快出現衰退，勢帶挈股市進一步做好。

美國著名分析員、券商Miller Tabak分析師Matt Maley本周表示，債息在今年以來飽受全球經濟增長放緩、中美貿易戰，以及英國脫歐等地緣政治影響，跌浪未停過，故預計目前反彈浪或剛開始。

再者，之前債息不斷下跌是「人為買債」造成，由於市場在8月需求突增，資金一窩峰擁入相關的交易所買賣基金(ETF)，某些價格一度大升12%，令相關被動基金要被迫追買美債，推高了債價，令債息相應回落。他指出，目前「人為買債」的高峰已過，使債價回落，從而讓債息有反彈空間。

除了資金因素，他又稱，若從「圖表派」來看，上周四(5日)10年期美債息是1998年以來、即21年最「超賣」，然後開始反彈，而且力度不輕，估計不會在短期內結束。根據往績，今次反彈目標或許是200天線(在美國被視為「牛熊線」)，即2.37厘左右。

一旦如此，或許反映着股市不但9月看俏，10月也未必是「股災月」。

【5、異象：內地創板「又牛過」 年底也樂觀？】

看了美股相關異象，輪到A股！中國創業板指數周一(9日)出現了利好信號，開啟年內第2輪牛市，可能預示着整個A股最少到今年底也偏向樂觀。

在人民銀行(即中國央行)上周五(6日)宣布「降準」，釋放9,000億元人民幣流動性帶動下，創業板指數周一收市升2.4%，較6月低位累計反彈逾20%，技術上進入「牛市」。

該指數曾在今年1月底至4月下旬累漲近50%，出現了「狂牛」走勢，隨後受中美貿易戰打壓，於4月下旬至6月初「入熊」，期後一直區間上落，直至8月中之後重啟升浪，至周一再進入「牛市」。

分析師預期，在更多刺激政策和流動性寬鬆預期支撐下，創業板本輪牛市有望延續。

值得注意的是，創業板指數走勢每每領先滬綜指，反映整體A股有機會跟隨大幅向上，而且升勢有望持續2至3個月，即到今年底。

【6、內地豬肉、樓價、人幣打擊荷包 唯有買股？】

既然內地創業板發出樂觀信號，是否預示目前買股機不可失？事實上，隨着內地豬肉價格狂飆近五成，再加上供樓負擔沉重及人民幣貶值打擊對外消費力，或許餘下來仍然「便宜」的資產真的可能是A股，線索如下：

MSCI明晟公司在去年納入A股之後，今年分三步提升A股權重，前兩步已分別在5月和8月實施，最後一步定於11月審議。此後，A股納入因子將從5%大幅增加至20%，再加上富時羅素及標準普爾「納A」，中國股市正源源不斷地迎來海外增量資金支持。

此外，中國政府「減稅降費」等穩增長政策，幫助A股投資者在面對基本面壓力和貿易摩擦時保持信心，滬綜指今年內已累漲逾20%，在全球主要股市中位列前十，幾成內地居民資產保值的最有力工具。

人民銀行上周五(6日)「降準」，為新一輪政策寬鬆拉開序幕。光道資產管理有限公司總經理孫一認為，從過往經驗看，中國出現經濟差而政策勁的時候，大概率是進入股市的好時機。

本周連外匯局都取消合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)的限制，反映政府有望推出更多利好股市的舉措，或許A股能更上一層樓。

【7、管理逾萬億美元資產基金也撐買中國股票！】

除了上述要素，外國大型基金也力撐！管理資產達1.1萬億美元(約8.58萬億港元)的基金公司T. Rowe Price本周建議，投資者要避開估值過高的美股，轉而投資市盈率較低的中國股票，並稱中國進一步的經濟刺激措施，會有助推動企業利潤增長。

該公司駐香港亞太區多資產解決方案主管Thomas Poullaouec表示，中國股票估值相對較低，而且中國政府加大力度推動信貸，為經濟增長提供助力，也會使中國股票受益。相比之下，美國股票估值太高，而且聯儲局未來刺激舉措已在股價中反映。

他說：「中國股市是我們比較青睞的市場，一是因估值；二是因預期中國政府刺激措施能提振企業收益。」他強調，中國致力於通過政策措施，以一種非常謹慎的態度管理這周期。」

【8、特朗普開到聲！「負利率的世界」要來了？】

講了股市異象，基本上，若要股市向上，減息或許是最佳催化劑之一，本周連美國總統特朗普也暗示撐負利率！他周三(11日)說：「聯儲局應該將我們的利率降至零或更低，然後我們應該開始為債務再融資。利息成本可以降低成本，同時大大延長期限。」他的意思是美國要發行更長年期的債券。在他講話後，美國財長姆紐欽周四(12日)已表明，會認真研究發行50年長期債券。

特朗普又說：「只有(聯儲局主席)鮑威爾和聯儲局的『天真』，才不容許我們做其他國家已在做的事情(即負利率及發行負利率國債)。我們因為『蠢材』而錯失千載難逢的機會。」在歐央行周四(12日)宣布減息與重啟量化寬鬆(QE)後，特朗普又抨擊聯儲局「坐以待斃」，歐元區借錢能賺利息，但美國卻要付利息。

回看他在8月31日才表示，不希望看到美國出現負利率。足見不足半個月，他又改變立場。

不過，若連美國也負利率的話，全球會怎樣？日本媒體發表了一篇題為《負利率的世界》文章，憂心負利率不斷蔓延。目前全球「負利率」債券(即債主竟然要支付利息)約有17萬億美元，是今年初的兩倍，佔整體比例約1/4，原因是全球經濟惡化，各國央行進一步放水所致。更甚的是，歐洲的丹麥出現了「負利率」樓宇按揭，即供滿後的總額竟低於買入價。

在丹麥，該國第3大銀行日德蘭銀行一方面決定對大額存款帳戶徵收0.6厘的負利率，另一方面推出世界「首個」負利率樓宇按揭。按照機制，按貸10年，利率為負0.5厘，主因是丹麥政策利率為負0.65厘，該銀行稱持有資金會導致損失，負利率按揭實是無奈之舉。

數據顯示，負利率令丹麥樓價有升無跌，根據丹麥統計局公布的樓價指數顯示，2019年首季達116.1(以2015年為100計算)，處於最高水平。

不過，負利率利德國銀行業遭殃，在2018年向歐洲央行支付了23億歐元，相當於前一年收入的1/10。

文章又指，其實美國債券已處於「負利率的世界」，因10年期美債息已降至1.5厘水平，如考慮到物價上漲(預測接近2%)因素，實際已是負數。

令人擔心的是，由於歷史上沒有「負利率的世界」先例，未來會怎樣？誰都無法預料。

【9、負利率未是終點 之後全球推虛擬貨幣】

事實上，負利率未是「世界終點」！目前有不少經濟學家預言，大勢所趨的不僅是負利率，更會有「官方虛擬貨幣(又稱數碼貨幣)」！即不久將來，貨幣會數碼化，「紙幣或硬幣」會消失。為何如此？

●消費趨勢

根據聯儲局數據，2018年美國人用「實體貨幣(即紙幣或硬幣)」交易的比例僅26%，高達62%是以虛擬貨幣交易，即包括信用卡、銀行電子支付等。回看2016年，有31%支付是用現鈔，即短短兩年已下跌5個百分點，而且現鈔只用來支付「小數目」，在去年26%當中，只有6%是支付100美元以上的消費。換言之，雖然現鈔付款比例仍有26%，但實際涉及的金額少之又少。

●更安全及有息收

既然消費已不太需要用現鈔，央行就可以根據銀行目前為客戶推出的數碼交易平台為基礎，來研發「官方虛擬貨幣」。由官方發行是完全有政府支持，即反映虛擬貨幣會完全受認可及信賴，簡單而說，就是「無風險」，更可向用戶派利息。

●日本及歐洲實證

日本及歐洲近年已推行負利率，惟經濟及通脹依然呆滯，並有下跌迹象，問題在於它們沒有自身的虛擬貨幣，令負利率只是向銀行實施，損害了銀行盈利及貸款能力，救市效果沒有像預期般理想。面對這個全球問題，怎解決呢？答案可能就是虛擬貨幣！

其實，聯儲局已有發行虛擬美元的經驗，惟目前僅限於銀行使用，稱為「銀行儲備」，是過去十年以來，推行量化寬鬆(QE)遺留下來的「產物」。原理是聯儲局透過QE「虛擬地」購買政府債券(即過程中沒有印真鈔)，之後「虛擬地」為銀行增加儲備(有需要時才印真鈔支付突發情況)，銀行可以透過虛擬美元結算債務，令債務表面上有央行支持，惟虛擬美元從未實現在消費銀行系統。

因此，其中一個聯儲局能實行虛擬美元的方法是：簡單地容許任何美國人在聯儲局開戶口，相等於目前在銀行開出糧戶口或儲蓄戶口，只是貨幣變成虛擬美元。

●降低交易成本

英倫銀行(即英國央行)經濟學家John Barrdear及Michael Kumhof估計，央行推出自身的虛擬貨幣能刺激經濟，或會令經濟總量增加3%，因交易成本下降，令實際利率降低。

●全球都想推出

全球不少央行已為推出自身虛擬貨幣而密鑼緊鼓，例如瑞典，隨着民眾已習慣了電子支付，現鈔發行量在過去10年已暴減一半，瑞典人目前以現鈔消費的比例僅13%。因此，不是官方想人為地推自身的虛擬貨幣，而是趨勢造成。

柬埔寨國家銀行已利用區塊鏈技術為主導，來推出官方虛擬貨幣，令當地未成熟的銀行及支付系統變得更有效率，因為貨幣可以在私人的電子支付系統與商業銀行戶口之間共用，令民眾在銀行體系不成形的情況下，能更安全、更有保障地支付金錢。

中國人民銀行(即中國央行)支付部門副主任穆長春近期也透露，會短期內推出官方虛擬貨幣。另外，加拿大、英國，以及挪威央行也曾表示，正認真地研究推出官方虛擬貨幣。

【10、7大養兒錯誤 別讓子女「玻璃心」】

最後分享一下教育下一代！教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離。相信不少父母為教養孩子，也會費盡思量。不過，著名心理治療師、著有心理勵志書籍《13 Things Mentally Strong People Don't Do(中文譯作：告別玻璃心的13件事：心智強者，不做這些事、強者養成的終極指南》作者Amy Morin表示，若家長真的想建立兒女的自信心及自我肯定感，就千萬別做以下使兒女變成「玻璃心」的行為！

以下是7大養兒錯誤，若持續下去，將會摧殘兒女的信心，不妨參考一下：

●讓孩子逃離責任感

雖然你可能認為「家務」會讓孩子受到壓力，並增加負擔，但做家務有助於他們成為更負責任的公民。再者，做適合年齡的家務，有助他們培養征服感和成就感。

因此，無論你是否會告訴孩子要幫忙洗衣服或倒垃圾，孩子都有責任這樣做，並且是表現能力和完成責任的機會。

●不讓孩子犯錯

作為父母，看到孩子失敗、被拒絕，或者把一些事情搞亂，心裏固然難過，所以有些父母會盡量不容許類似情況出現，盡量保護孩子。

不過，這絕對是剝奪他們學習的機會，須知道「失敗乃成功之母」，犯了錯才會更牢記過失，長大後才不至於「玻璃心」。

●保護孩子的情緒

當孩子生氣時，父母自然會想辦法安撫他們，但如果過分保護，反而會影響他們的情商(EQ)和自尊發展。

父母們，當孩子發脾氣或因其他事而生氣時，要幫助他們認識觸發情緒的因素，並教他們如何自我調節。為他們提供一個框架，幫助解釋感受，以便將來更容易處理情緒。請緊記，這是學校不會特別教授的，父母更須以身作則。

●縱容受害者心態

不要時常向孩子說：「我們買不起像其他孩子一樣的新鞋，因為窮。」若不斷散播負面，並強化它，只會漸漸使孩子覺得生活中的大部分情況是無法控制，影響自信。

父母應正面灌輸，讓孩子認識到自己選擇生活，對自己能創造更美好的未來有盼望、更有信心。不要讓孩子變成「憐憫派掌門」或誇大不幸，而是鼓勵他們採取積極行動。

●過度保護

當然，父母會千方百計保護孩子，但讓他們不受挑戰是會影響發展。父母應將自己視為「嚮導」，而不是保護者，即使放手或會有可怕結果，也要讓孩子體驗生活。肯放手，他們就有機會自己處理任何生活方式，使其具有獨立能力和充滿信心。

●期望完美

父母們，請回想自己的童年，沒有人是完美，孩子們也是！不要對他們訂下過高的目標，這只會增加挫敗感。相反，父母只需給予孩子「長遠目標」及訂立每個目標的基本，例如讀大學是長遠目標，基本就是小學、中學一關一關地順利度過，過程中不需要每次第一。

●懲罰而不是學習紀律

孩子在成長過程中，需要了解某些行為會導致嚴重的後果，但紀律和懲罰之間是存在很大差異。有紀律的孩子認為：「我做出了一個糟糕的選擇。」受懲罰的孩子會說：「我是一個壞人。」

換句話說，紀律會讓孩子相信他們可以在未來做出更明智、更健康的選擇，而懲罰只會使他們認為自己無法做得更好。

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