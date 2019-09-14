【跌價實錄】映灣園呎價險守9000元　嘉湖3房六球有找

多家銀行調高按息，進一步打擊二手樓市，業主為求出貨，寧願擴大議價空間，令樓價加速滑落。其中，東涌映灣園2座低層A室售850萬元，以實用面積940方呎計，呎價9,043元料創項目年初以來新低。

消息稱，上址原由投資者作收租，於上月初開價990萬元，日前降價至880萬元，獲洽購後再減30萬元售出，做價屬同類三房戶逾1年半以來最低。而代理表示，映灣園9月暫錄13宗成交，已超過上月全月。

至於曾錄呎價低於1萬元的藍籌屋苑天水圍嘉湖山莊，本月交投亦暢旺。中原伍耀祖表示，物業9月錄得20宗買賣，按月增1.9倍。當中9宗屬純三房戶，做價全低於「六球」，包括樂湖居1座低層C室，作價560萬元，呎價10,163元。

同區栢慧豪廷9座高層單位剛減價至910萬元易手，以實用面積803方呎計，成交呎價11,333元。該座高層同類單位在2017年初曾售900萬元，反映上址做價貼近2年前價位。

市區屋苑同樣頻現減價個案，美聯吳肇基指出，鰂魚涌太古城啟天閣高層B室，累減180萬元後，獲買家以1,650萬元購入。隨着買家入市吸納筍盤，屋苑本月錄得5宗交投，相等8月全月水平。

個別中高價物業價格亦倒退，香港置業區達鴻稱，西南九龍御金‧國峯5座高層A室四房戶，減價400萬元，售2,800萬元，呎價24,454元。據了解，同座個別同類單位，2017年成交價亦達2,830萬元。

雖然近期二手成交趨增，但業界人士表示，按息增加令供樓成本向上，加上後市去向未明，預料二手放盤議幅會擴大。

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