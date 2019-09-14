市場料英央行下周維持利率不變　約翰遜擬下月與歐盟敲定脫歐協議

英倫銀行貨幣政策委員會將於下周四召開例行會議，為10月31日脫歐截止日期前的最後一次。根據彭博調查經濟學家的預期，將維持基準利率在0.75厘不變。另外，英國金融時報(Financial Times)報道，據政府官員消息，英國首相約翰遜尋求在10月份歐盟峰會達成脫歐協議。

約翰遜一直誓言要在10月31日的截止日期前離開歐盟，並避免再次延期。報道指，他正尋求在10月17至18日的歐盟峰會，敲定與歐盟的脫歐協議，然後在10天內讓議會通過。

愛爾蘭官員和布魯塞爾的歐盟官員表示，約翰遜擬在愛爾蘭後備方案問題達成妥協，該後備方案將阻止北愛爾蘭與愛爾蘭之間重新出現硬邊界，惟雙方立場仍相距甚遠。在英國退歐後，愛爾蘭將繼續留在歐盟。

此外，美國聯儲局亦會於下周議息，由於歐洲央行已一如預期宣布放鬆貨幣政策，包括自2016年3月以來首次減息，調低存款利率0.1厘，至負0.5厘紀錄新低，並重啟量化寬鬆(QE)措施，將於11月起每月購債200億歐元，沒有結束期限。英美央行即將舉行的議息會議因而被受市場關注。

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