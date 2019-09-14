樓市轉靜　代理料9月二手住宅買賣量創9個月新低

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，9月首11日，一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得543宗，總值44.7億元；預期整月約有1,200宗及110億元，將按月分別下跌1.6%及13.8%。估計宗數將為3個月新低，金額將為10個月新低。數據反映多個新盤貼近市價推售，令一手交投續受支持，企穩1,000宗以上水平，但因新盤開售以中小型上車盤為主，所以涉額錄得明顯跌幅。

二手方面，截至9月11日，9月份二手私人住宅買賣合約登記暫錄700宗，總值49.5億元；預測整月登記約2,000宗及160億元，將按月分別下跌24.8%及30.5%。估計宗數將為9個月新低，金額將為8個月新低。反映市場有新盤開售，加上樓價調整，準買家趨向觀望，暫緩入市，令二手買賣連跌5個月。

另外，截至9月11日，2019年首9個月一手私人住宅買賣合約登記暫錄15,824宗，總值1,702.3億元；宗數已經升穿2018年全年的15,458宗，暫時上升2.4%，金額暫較去年全年的2,255.5億元少24.5%。

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