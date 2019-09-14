多國官員轟放水　歐央行內部分歧浮面

歐洲央行周四(12日)宣布下調存款利率，並重啟量化寬鬆計劃(QE)，11月起每月購債200億歐元，沒有結束期限，藉此放水救經濟。對於歐央行行長德拉吉「大開水喉」的決定，歐洲多國的財金官員紛表不滿，令歐洲央行內部分歧公開化。

儘管周五(13日)歐央行兩名官員已為德拉吉的刺激政策辯護，但奧地利央行行長Robert Holzmann公開質疑，指加碼量化寬鬆(QE)可能是一個錯誤。荷蘭央行行長Klaas Knot亦指摘，放水的規模不成比例，而該國財政部長亦公開反對將下調存款利率的決定，認為這對該國的養老金行業不利。

另外，德國央行行長Jens Weidmann更批評歐央行的行事過火。

事實上，德拉吉面對歐元區兩大經濟體德國和法國的反對，仍然在周四推出了QE計畫。這令市場懷疑歐央行在德拉吉11月離職後，會否繼續採取刺激措施。

不過，芬蘭央行行長Olli Rehn則公開支持重啟QE的決定，並強調歐央行的團結與公信力一樣重要。他表示：「(歐央行)最好避免過度分裂，特別是在公開場合。」

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