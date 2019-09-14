美國經濟誰要負最大責任？總統定係聯儲局？

儘管美國總統特朗普經常將美國經濟放慢歸咎於聯儲局，但美國媒體一項調查顯示，美國人更多會將責任歸於他。

財經媒體彭博與YouGov合作進行的一項調查顯示，28%的美國成年人認為總統對經濟負有最大責任，超過20%的受訪者則認為國會須負責最多，17%的受訪者認為是由聯儲局負責。該調查訪問了1,262名成年人，調查的選項包括總統、國會、聯儲局、「以上皆不是」和「不知道」。

特朗普經常在社交媒體發文攻擊聯儲局及其主席鮑威爾，指其要貨幣政策令美國經濟增速放慢負責。例如日前歐洲央行減息0.1厘兼重啟QE，他隨即在Twitter指，歐洲央行反應很快，又揶揄美國聯儲局「得個坐字(Fed sits, and sits, and sits)」...他的言論被視為諉過於聯儲局，並同時向該局施壓，要求該局更大幅度地減息。聯儲局將於在美國時間周三(18日)公布議息結果。

Oxford Economics首席美國經濟學家Gregory Daco表示，特朗普在過去兩年將他自己與美國經濟密切地聯起來，他試圖將人們的思維模式轉變，令人們會認為「經濟因特朗普而好，但出問題則因為其他人」，但這似乎是「想得太美了」。

美國經濟在今年第二季度的年化成長速度降至2%，分析師預計下半年增速將放緩，從而使得特朗普希望全年經濟增長達3%的目標無法實現。經濟學家更認為，經濟短期內出現衰退的可能性比一年前高了不少。

Northern Trust Corp.首席經濟學家Carl Tannenbaum則表示，經濟擴張通常因國會、總統或聯儲局的政策錯誤而結束，「但如果你正在尋找經濟放慢的罪魁禍首，我覺得很多人會說是貿易政策。」

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