【深度解構】Apple TV+能在串流視頻市場中突圍嗎？

蘋果公司(Apple Inc.)日前公布iPhone 11系列，由於缺乏革命性新功能，加上智能手機市場已呈飽和，銷情可否有巨大突破成疑問。不過，市場似乎更擔心該公司推出的新服務Apple TV+的前景。

高盛周五(13日)就將該公司目標價，由187美元降至165美元。高盛在其研究報告中指出，Apple將用於Apple TV+的費用計算方法，預計將對盈利產生「重大負面影響」。

高盛指，Apple透過購買iPhone及iPad等新產品，向用戶提供Apple TV+串流服務一年使用期，其後訂閱費則為每月4.99美元；這種方式可使得Apple將部分硬件產品營收轉化為服務營收，但卻不利於該公司的硬件產品平均銷售價格(ASP)和獲利率，一但受歡迎程度不似預期，Apple需要將免費服務時間拉長，影響會更嚴重。

其後Apple回應高盛的報告指，Apple TV+ 的優惠收費方式，不會對財務產生 「實質性」 影響。

另方面，市場亦對Apple TV+未來在列強爭霸中所表現出來的競爭力甚為關注。分析指，Apple可透過「硬件+服務」的方式攻城掠地，迅速加大市場份額。單計算未來一年，該公司期望在中國市場以外能售出約1.3億部iPhone，令Apple TV+用戶數量迅速增長，甚至可在短期內超過Netflix全球約1.6億用戶。不過，這只是在硬件產品附送服務效果，能否繼續令用戶以「真金白銀」續訂才是未來的關鍵。觀乎Apple TV+目前內容的亮眼程度，仍未達到「殺手級別」，足以吸引大量Netflix用戶轉投旗下，或額外付費訂閱。

此外，被市場視為真正「殺手級」的迪士尼Disney +亦會在稍後推出，該公司早前乘着旗下漫威超級英雄電影「復仇者聯盟4」的威勢，一口氣公布了多套漫威宇宙的超級英雄影集，並迅速掀起話題，同時亦被市場認為，會真正威脅到Netflix的「江湖地位」。

可以預計得到，串流視頻的競爭將迅速變得白熱化，營運商的獲利率亦可能下滑，這對於既沒有迪士尼的華麗內容，又沒有像Netflix般，累積了大量影集死忠粉絲的Apple來說，絕對不會是一場易打的仗。

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