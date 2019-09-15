陳鳳珠：中國經濟有下行壓力　或推減稅降費措施

中美貿易緊張氣氛緩和，港股補回8月初的下跌裂口。兩大國將於10月再次舉行貿易會談，而內地公布對部分美國貨品豁免徵收報復性關稅的清單，雖然市場已不再對貿易談判抱有期望，但仍能略為紓緩憂慮。其實，內地8月份大豆進口量達948萬噸，相信積極建立庫存以應對貿易戰的不確定性。

繼人民銀行全面降準後，人民幣匯價從低位回升，惟內地的8月份進出口錄得下滑，反映內需及外貿均轉疲弱。國際評級機構惠譽亦因中美貿易摩擦而下調內地的今明兩年經濟增長預測，預期人民幣匯價仍有機會波動。另外，受豬肉價格大漲推動，中國8月份居民消費物價指數按年上升2.8%，雖然限制購買豬肉及通過獎勵、補貼等政策促進生豬生產，以落實豬肉保供應、穩價格措施，但預期未來豬肉價格仍有機會攀升。不過，指數中的非食品價格按年只增加1.1%，而8月份工業品出廠價格指數按年下跌0.8%，反映製造業放緩及商品價格回落。估計內地經濟仍存在下行壓力，因此或會加大力度推出減稅降費措施，以刺激消費及企業發展。

另外，國家外匯管理局取消合格境外機構投資者(QFII)及人民幣合格境外機構投資者(RQFII)的投資額度限制，以擴大金融市場的對外開放。由於A股納入國際指數的比重逐漸提升，料A股市場的吸引力將會增加，故內地有意取消額度限制。外管局表明合資格的境外機構投資者登記後，可自主匯入資金及展開合規的證券投資，料投資渠道及方法將會更便利。不過，目前QFII及RQFII的額度尚未用完，截至8月底，QFII累計批准限額只有1,113.8億元人民幣，因此取消額度限制未必對短期資金流入有太大幫助。惟內地的經濟增長仍相對其他國家為高，且企業競爭力提升，加上金融市場持續改革開放，料會吸引外資增加內地股票或債券的資產配置，長線有利內地金融市場的發展。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠(本文作者爲證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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