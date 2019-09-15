曜熊理財：貿易戰沒有好轉　債券基金可吼

美國總統特朗普在Twitter宣布將推遲加徵中國商品關稅。將加徵2,500億美元中國產品關稅的決定推遲到10月15日。原先這批商品的關稅將從10月1日開始由25%提升至30%。不過，基本形勢並未改變，中美貿易戰保持不變，沒有好轉。

美國經濟逐漸顯露衰退風險，這是市場大部分共識。美國7月份耐用品訂單月率為2.1%，預期值為1.1%，前值為1.9%，表面上，雖然遠超出預期，但實際上是因為波動較大的飛機零部件價格7月大幅上漲，若扣除國防和飛機的訂單數後的資料就會顯得增長乏力。

由於出口下降和企業投資低迷，美國經濟春季增速比最初的報告明顯更慢。雖然公司獲得了還比較可觀的收入，但前景仍非常暗淡。明顯較高的消費支出對企業利潤有所得益，企業利潤錄得3個季度來的首次增長，但這似乎也是企業通過減少投資等行為來達到。

全球經濟放緩，各央行已重啟寬鬆周期，這是難以改變的情形，美債期貨沽空有所減少，沽空氣氛並不濃厚，美債期貨仍在關鍵位附近徘徊。接下來的1周，將有一系列重磅資料公布，影響美債。

在全球市場大幅波動下，選擇債券基金應對局勢，是不錯的選擇，快將公布美國7月貿易帳及8月就業人數等經濟數據，資料一旦欠佳，美債將有更多理由上升，即使數據向好，美債期貨下行的空間也會受到抑制，故建議持有債券基金，配合貨幣基金及減持反彈中的股票基金。

曜熊理財策略董事馬煒喬

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