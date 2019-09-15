陳樂怡：港股大升空間有限　250天線有阻力

中美貿易衝突出現緩和迹象，中國表示願意增加採購美國農產品，並對包括潤滑劑、殺蟲劑及飼料等美國入口商品豁免關稅，而部分已被加徵關稅的商品更可以向海關申請辦理退還稅款手續。同時，美國總統特朗普亦表示，將對價值2,500億美元的貨物由25%提高至30%的關稅的日期，從10月1日推遲到10月15日，以釋出善意。雖然過往特朗普取態反覆，不過市場仍期待更多利好經濟政策，以及憧憬10月的中美會談可有正面成果，均有利投資氣氛，料A股於10月前表現仍較平穩。

國家外匯局取消合格境外機投資者(QFII)，及人民幣合格境外機構投資者(RQFII)投資額度限制，以擴大對外開放金融市場。事實上，近年來，QFII及RQFII額度均有所提升，惟額度一直未有用盡，目前QFII投資總額度為3,000億美元，但於今年8月底，累計獲批額度只為1,113.76億美元，此外，目前外資亦可透過滬股通及深股通等渠道購入A股，料取消投資限額對A股的心理影響高於實際，投資者不宜過分憧憬。

近日投資氣氛改善，帶動港股反覆向上，除一度升穿27,000點及50天線水平外，10天線亦重上20天線，不過整體成交量未見配合。事實上，近期的升勢未有太多炒作因素支持，料為技術性反彈。另外，恒指波幅指數近日回落，反映市場的避險情緒有所降溫，而技術上，大市雖已回補上月初的一個下跌裂口，但仍有一個介乎於27,043至27,496點的下跌裂口仍未補回。此外，香港的政局環境未見緩和，零售及消費相關行業繼續面臨較大挑戰，料將影響投資者的入市意欲，恒指再大升空間有限，250天線將見較大阻力。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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