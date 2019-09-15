沙特煉油廠遇襲暫停運作　IEA：全球石油巿場供應充足

沙特阿拉伯國營油企沙特阿美一個油田及一個全球最大煉油廠設施周六(14日)遭無人機襲擊，沙特能源部周日(15日)宣布暫停運作有關設施。沙特阿美發聲明承認，襲擊令每日生產的原油減少570萬桶，有指此數量為全球產油量約5%。

據報，遇襲的煉油設施及油田分別位於東部的布蓋格及胡賴斯。資料顯示，布蓋格煉油設施每日可處理最多700萬桶原油，胡賴斯油田每日產量超過100萬桶原油。

沙特阿美又預期，「數日內」將可重啟損失的大部分石油產出，同時作為預防性措施，將關閉部分石油產出，但可能會在未來24至48小時結束。

國際能源機構(IEA)表示，會密切留意沙特石油設施被襲擊後的情況，強調目前全球石油巿場供應充足。美國能源部已表示準備好動用戰略石油儲備穩定原油市場供應，能源部長佩里也已責成部門高層和IEA合作，研究作出全球性行動穩定原油供應的潛在選項。美國的戰略石油儲備目前有6.3億桶。

沙特駐華盛頓大使館透露，事後，王儲薩勒曼接獲美國總統特朗普來電，特朗普譴責事件，並指事件對美國及全球經濟產生負面影響，又強調會向沙特提供協助，支持沙特穩定及安全。

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