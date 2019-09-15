葉尚志：恒指企二萬七關　料仍有力衝

港股在上周出現逼空彈升後，進一步伸延穩好的發展行情，恒指回企至27,000點水平，在A股持續強勢的支撐拉動下，加上全球央行更加傾向鴿派，相信9月份對港股來說，仍將會是一個比較好的正面窗口期，市況可望保持穩好向上試高位，而對於可受惠於A股強勢的中資股品種，建議可以重點關注。

第一上海首席策略師葉尚志

(作者為註冊持牌人士)

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