葉尚志：恒指企二萬七關 料仍有力衝
2019年09月15日 08:50
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港股在上周出現逼空彈升後，進一步伸延穩好的發展行情，恒指回企至27,000點水平，在A股持續強勢的支撐拉動下，加上全球央行更加傾向鴿派，相信9月份對港股來說，仍將會是一個比較好的正面窗口期，市況可望保持穩好向上試高位，而對於可受惠於A股強勢的中資股品種，建議可以重點關注。
中國平安(02318)經過了8月初的快速下打後，近期已見重新站回到中長期上升軌道，股價目前已把8月份的跌幅完全修復過來，在A股持續強勢的拉動下，加上分拆業務上市有望加快，估計都是有助推升股價的消息因素，建議可以關注順勢買入的機會。事實上，中國平安在8月中已發出了中報，其中，上半年淨投資收益按年增長了26.2%至737.34億元人民幣，主要是受資本市場回暖所帶動，而在目前A股持續伸延強勢下，對於中國平安下半年的投資收益，可以繼續持有樂觀正面看法。建議可於現水平順勢買入，止蝕位可以放在90元，目標看108元。
第一上海首席策略師葉尚志
(作者為註冊持牌人士)
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