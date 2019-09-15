鄭勤龍：煤氣呈見底信號　進可攻、退可守

煤氣一直受投資者愛戴，除了派息一向穩定兼有紅股收外，究其原因，就是歷年股價表現能夠保持良好升勢，而且風雨不改，所以一直以來都是投資者逢低吸納的目標。

8月煤氣從52周高位17.88元調整了約16%。《象》曰：「地勢坤，君子以厚德載物。」意思是大地肩負著承扎萬物的重擔，因此坤卦就有如一個強力的支持，日前股價曾見14.8元，相信已是短期的底位。

除此之外，近日中美貿易談判氣氛轉好，中國公布首批對美國商品豁免加徵關稅的清單，並有報道指內地考慮在談判前，進口美國農產品以釋出善意，美國亦將原定在10月1日起生效的2,500億美元中國貨關稅推遲至10月15日才實行。

換句話說，若然中美兩國預期在10月初舉行的貿易磋商進行順利的話，2,500億美元關稅或將繼續推遲或被取消。總括而言，煤氣作為恒生指數的成分股，大市氣氛轉好自然能夠受惠，但相反若然氣氛轉壞亦不失為一個可攻可守的選擇。

玄學金融家鄭勤龍

─ ─ ─ ─ ─ ─

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。