郭家耀：取消QFII額度限制　進入內地資金暫難望大增

國家外滙管理局早前宣布，為進一步擴大中國金融市場對外開放，經國務院批准，決定取消合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)的投資額度限制。

外管局表示，自2002年實施QFII制度、2011年實施RQFII制度以來，來自全球31個國家和地區，超過400家機構投資者通過此渠道投資中國金融市場。多年來，外管局一直堅持在有效防範風險前提下，積極主動推進金融市場對外開放，持續推動合格境外投資者制度外匯管理改革，已於2018年取消相關匯兌限制。今次全面取消合格境外投資者投資額度限制，是外管局在合格境外投資者外匯管理領域的又一重大改革舉措。

取消合格境外投資者投資額度限制同時，RQFII試點國家和地區限制也一併取消。今後具備資格的境外機構投資者，只須進行登記即可自主匯入資金開展符合規定的證券投資，境外投資者參與境內金融市場的便利性將大幅提升，中國債券市場和股票市場也將更好、更廣泛地被國際市場接受。

下一步，外管局將繼續深化外匯管理改革，不斷採取有力措施擴大對外開放，支持境外投資者投資境內金融市場，提升跨境投融資便利化程度。同時，在開放中適應開放，切實防範跨境資本流動風險，維護國家經濟金融安全。今次額度取消，顯示監管機構決心為海外投資者提供便利渠道進入內地市場，不過，以額度使用而言，外資目前只佔用約1/3，取消限制短期不見得進入內地資金會突然大升。更重要的是，互聯互通機制廣為海外投資者接納，資金進出便捷，相信仍是外資機構買A股的首選渠道。

(正榮金融業務部副總裁郭家耀，作者本人沒持有上述股份)

─ ─ ─ ─ ─ ─

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。