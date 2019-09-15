鄺紫珊：自動化行業觸底回溫　半導體股有運行？

中美貿易戰暫得以歇息，雙方暫緩對雙方徵收部分產品的報復性關稅，讓全球投資信心回升，其中全球機械人指數近1星期便升逾6%，表現優勝於納斯達克指數。

除市場氛圍有改善外，回顧電動車、智能手機及與電子製造業有關補充庫存的需求也有所增長，當中機械人自動化行業近期也從之前的底部回溫，可望後續可以呈正向的走勢。

根據過去1星期各區域股市的表現，包括美國、中國，以及整體新興市場股市，升幅都超過3%；如以個別行業去觀察，全球機械人指數過去1周的升幅達6.6%，遠超其他主要行業，也領先科技類股的納斯達克指數2.6%的升幅，表現突出。

事實上，機械人自動化行業除受惠股票市場氣氛改善外，其基本面也出現觸底的信號。根據日本央行就企業季度的短觀調查報告中指出，去年第1季相關設備訂單自高點逐漸下滑，當企業經過4至5個季度調整後，庫存已觸底，按歷史經驗，本季有機會見底後可逐步回穩及增長。

有投資銀行的報告也指出，全球自動化產業可望自下半年逐步復甦，主要增長動力是來自於汽車，尤其是電動車、智能手機及各類型的電子消費品需求。另外，機械人相關行業的併購活動與半導體產業的整合等，未來將持續進行 ; 而預期有愈來愈多企業正增加在當地製造的比重，以減輕中美貿易戰與關稅議題可能帶來的風險 ，中長線而言，對機械人與自動化行業的投資都是有利。至於半導體在機械人行業中亦扮演關鍵角色，不只是在自動化、機械人應用及人工智能的領域上，都可以看到半導體行業在當中擔任的角色。

好像私家車有多個的感測系統所提供大量的數據，也是必須透過高速運算的晶片，才能在短瞬間回應汽車自動駕駛的需求。因此，在機械人科技的投資領域上，可見有約三成的比重都是在半導體相關的行業上。若未來美中談判能朝好的方向發展，可有利於機械人及半導體基本面的加速回穩，並為後續利好的走勢增添動力。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

─ ─ ─ ─ ─ ─

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。