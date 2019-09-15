潘梓生：金價料高位整固　1500美元水平可吸納

金價急升多時，近2周因市場避險情緒降溫，資產市場反彈之際而反覆回落。金價前2個星期一度上衝至近1,560美元水平，雖然曾快速回落至1,480美元附近，跌幅近5%，但從技術走勢而言，金價連續突破多個重要阻力位，加上升勢極為急速，金價短期難以轉勢。即使頂部已見，技術上也需要在高位整固一段長間，才會向下發展。因此，金價短期仍有望於1,500美元以上整固。

另外，聯儲局將於下周議息，市場預料有超過85%機會將減息1/4厘，加上市場預期10月仍然會再減息1次，金價難以出現大跌。再者，由於歐洲央行已經舉行了議息會議，並一如預期宣布減息0.1厘，以及重啟QE，聯儲局在各國相繼推出貨幣寬鬆措施之際，將難以避免繼續減息，對金價也將有一定支持。

值得留意的是，歐洲央行大幅推行寬鬆政策後，歐元不跌反升，反映市場對歐洲央行寬鬆政策已充足消化，更有可能是歐元見底先兆，故此美元可能因此轉為弱勢。若美元轉至弱勢，也將對貴金屬等價格帶來一定支持。因此綜合以上多項因素，金價在1,500美元仍是一個不錯的吸納位置，投資者不妨買入黃金，並重新上望1,550美元的水平。

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生

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