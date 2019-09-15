iPhone 11首日預訂　咩色最搶手？邊度賣最貴？

蘋果公司(Apple Inc.)3款新手機iPhone 11、iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max已於上周五(13日)接受預訂，預計本月20日可送到首批用戶手上。雖然之前不少果粉都對新手機抱怨，成本減但價錢未減，又不支援5G等等...，但據內媒報道，預訂反應仍不俗，其中iPhone 11預售首日，較iPhone XR首發，按年急增335%。

參考內地兩大電商京東及天貓的數據，其中京東商城對iPhone 11系列關注用戶逾1,600萬人，3款iPhone預約量共超過百萬部，預售量按年飆升480%。首單1秒內已成交，而iPhone 11 Pro系列更於5分鐘內被搶購沽清。

大家又估到哪些顏色最受歡迎？結果是iPhone 11 Pro午夜綠、iPhone 11的黑色及紫色。

天貓數亦據顯示，開售當晚，錄得數百萬名消費者殺入網頁，一分鐘成交已破億元人民幣(下同)，其中iPhone 11 Pro午夜綠亦數度被搶購一空。

另外，有網友統計已公布預售價的各國蘋果官網抽出最平、最貴機價，iPhone 11 64GB最便宜為日版賣4,897元，最貴為挪威版賣6,685元；iPhone 11 Pro Max 512GB最便宜為美版賣10,252元，最貴是俄羅斯版賣14,518元。

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