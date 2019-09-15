【星期一‧炒啲乜】港股續上衝？𥄫實兩大央行議息！

港股近期回穩向上，恒生指數重越二萬七關，不過成交未能配合增加，大市升勢能否持續？就要睇實本周登場的多項重磅消息。

打頭陣是中國將公布的多項主要經濟數據，包括8月份規模以上工業增加值及70個大中城市樓價指數等，料有助投資者了解內地經濟發展的最新走向。

至於周內最受投資者關注的消息，必然是美國聯儲局及英倫銀行的議息會議，據多家大行的最新預測，普遍估計聯儲局將減息0.25厘，至於英國央行估計會維持基準利率在0.75厘不變。市場預測是否準確，仍有待揭曉，在市場走向未明之際，不妨參考各專家就股匯及基金市場的分析與建議，為投資做好備戰準備。

1、【陳樂怡：港股大升空間有限 250天線有阻力】

2、【鄭勤龍：煤氣呈見底信號 進可攻、退可守】

3、【陳鳳珠：中國經濟有下行壓力 或推減稅降費措施】

4、【郭家耀：取消QFII額度限制 進入內地資金暫難望大增】

5、【潘梓生：金價料高位整固 1500美元水平可吸納】

6、【曜熊理財：貿易戰沒有好轉 債券基金可吼】

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