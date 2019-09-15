港府：料未來公共工程開支增　推展面臨很大挑戰

財政司司長陳茂波在網誌發文稱，過去幾年，香港公共工程開支平均每年達800億港元水平，預計未來數年每年開支將逾1,000億元，包括興建公營房屋、重建及發展醫院、發展及擴建新市鎮等。

不過，近年建造成本大升、建造業工人急速高齡化，加上公眾對工程的要求和期望日高，為公共工程的推展帶來很大挑戰。

他指，為提升工程項目的效益及管理，最好能提前在工程初議及設計階段，便就項目作深入的策略規劃，盡力多角度探討不同的設計方案和施工方法，冀能在確保工程質量和滿足用家需要的同時，減少一些過於複雜的設計、避免一些潛在的工程難題；並指他在任發展局局長期間已積極推動這提前介入的項目成本管理模式，在2016年成立「項目成本管理辦公室」。

陳解釋，做法是先為不同類型項目(如學校、政府辦公室、消防局等)訂定估算造價基準，以此與擬推展項目的估計造價相比。

如發現後者造價偏高，便會檢視該項目內各主要組成部分，包括每個設計環節，並在不影響項目功能和質量前提下，提出優化建議以節省成本。在2016年至2018年三個年度裏，辦事處共檢視逾230個項目，提出各項改善建議，共節省約556億元，相等於相關項目原預算總開支約13%。

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