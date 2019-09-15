修例風波：港8月機場客、貨運量齊挫12%

社會衝突蔓延至機場，影響其運作及航班升降。

修例風波下，社會衝突不斷。香港機場管理局公布，香港國際機場在2019年8月錄得客運量 600萬人次，飛機起降量35,655架次，按年各跌12.4%及3.5%，貨運量亦按年減少11.5%至38.2萬公噸。

客運量減少主要受旅客人數下跌影響。與2018年8月比較，來往中國內地、東南亞及台灣的客運量錄得明顯跌幅。

機場運作及航班升降受到多日在機場舉行的公眾集會影響。機管局機場運行執行總監吳自淇稱，於過去數月，機場運作不時面對巨大挑戰。

由於全球貿易環境不明朗，8月貨運量持續下跌，轉口及進口貨運量分別按年下滑19%及15%。在主要貿易地區中，來往東南亞及中國內地的貨運量跌幅最為顯著。

此外，今年首8個月機場接待旅客5,060萬人次，處理飛機起降量285,495架次，按年各升0.3%及0.2%。貨運量則錄按年下跌 7.4%至308萬公噸。

至於在過去12個月，機場客運量及飛機起降量分別按年升0.4%及0.3%至7,480萬人次及428,290架次，貨運量則按年減5.3%至490萬公噸。

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