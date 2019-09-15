劉怡翔：新經濟公司8月止集資額304億　佔港IPO約36%

財經事務及庫務局局長劉怡翔在網址以「緊貼全球發展方向：『一帶一路』和香港金融業的機遇」為題撰文指，綜觀全球經濟，創新科技及綠色金融都是大勢所趨。

他稱，新經濟的大環境下，全球的金融中心都必須與時並進。該局有決心將香港發展成更深更廣的融資平台，吸引「一帶一路」沿線地區的企業在香港上市，如最近有源自捷克、透過手機APP為客戶提供貸款的消費金融公司遞交來港上市申請，而截至2019年8月底，有24家新經濟公司在聯交所集資304億港元，佔香港IPO集資額36%。

至於綠色金融，世界各地積極發展綠色經濟，並透過推動綠色金融為一些與低碳、可持續發展或應對氣候變化有關的項目引入資金。不少銀行在香港已設立專門發展綠色金融業務的團隊，可以為「一帶一路」沿線地區的企業分享有關經驗。

劉表示，多邊國際機構在「一帶一路」建設過程中會發揮更大的作用，世界銀行、亞洲開發銀行，以至亞洲基礎設施投資銀行都有助推動各國在基礎建設領域的合作。香港作為唯一以中英文實行普通法框架的地區，是多邊國際機構與國內外金融機構簽訂合同和尋求合作的理想中心。

他認為，中資企業正積極拓展海外業務，中資銀行及券商在全球經濟愈來愈活躍，香港可以擔當他們拓展海外業務的總部，包括做他們「一帶一路」業務的跳板。至於香港本地銀行和券商，則可以扮演連結內地和國際市場的橋樑角色。

總括而言，「一帶一路」貫通亞、歐及非洲不同區域的經濟合作走廊，「五通」實現，即政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通及民心相通，會促進沿線國家的共同發展，相信香港金融業能緊貼全球金融、科技、經濟等發展方向，抓住「一帶一路」所帶來的龐大機遇。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。