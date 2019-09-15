特朗普夢碎？經濟學家料今年美國實質經濟僅增長2.2%

美國總統特朗普在剛上台時曾誇下海口，揚言可以令美國經濟每年實現4%甚至更多的增幅。然而，據外國媒體最新的一項調查發現，大多數經濟學者認為，2019年的經濟增長甚至可能做不到特朗普政府預期的3.2%。

調查結果顯示，逾60位經濟學家平均預期，在經過通脹調整後，美國今年國內生產總值(GDP)將增長2.2%；2020年將進一步放緩至1.7%；而2021年增幅則為1.9%。有份參與調查的Tufts University經濟學家Brian Bethune表示，貿易戰的不確定性、歐洲經濟疲弱等因素，令目前經濟增長難以達成3%以上的目標。

白宮在7月份時表示，預計今年經濟將增長3.2%；並預測2020年的增幅為3.1%，接下來的4年每年增長3%。白宮發言人透過電郵回應外國傳媒查詢時表示，儘管受到貨幣緊縮和全球經濟衰退的影響，但「總統特朗普的施政創造了我們所見過的最強大的經濟」。發言人並稱，會維持早前的經濟增長預測。

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