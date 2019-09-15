有古怪！美國消費者信心下跌　為何零售數據意外增長？

上周五(13日)公布的美國8月份零售銷售按月意外增長0.4%，高過市場預期的0.2%。然而，美國消費者信心指數卻錄得下跌，這種罕見的數據背馳異象亦引起外國媒體的關注。

外媒報道稱，由於早前中美貿易摩擦的升級及股市的下挫，密歇根大學、美銀美林、金融數據機構Refinitiv及市場研究公司Ipsos各自的調查均顯示，美國消費者信心指數在8月份顯著下降。

報道指，零售數據意外地錄得強勁增長，很可能是反映出就業市場強勁及財務狀況良好。High Frequency Economics估計，第三季度整體消費者支出的將按年增長3.7%。

然而，分析認為，消費者信心指數有着前瞻的作用。經濟學家在過往的歷史發現，這項數據與對於預測家庭支出而言很有價值。上周公布的密歇根大學9月初的消費者信心指數顯示，在8月份的大幅下滑之後，該指數僅出現了溫和反彈。與此同時，美銀美林、Refinitiv及Ipsos在月初調查均發現消費者信心進一步下滑。

分析指出，美國消費者仍然能夠繼續為零售業增長作出貢獻，但並不代表這個情況可以永遠持續下去。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。