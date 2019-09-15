迪士尼及Apple強勢來襲！Netflix股價翻身無望？專家咁講...

迪士尼及蘋果公司(Apple Inc.)先後推出自家串流視頻服務，作為行業龍頭的Netflix地位岌岌可危，其股價表現更是跑輸大市。惟投資銀行Piper Jaffray最新發表報告稱，仍看好Netflix的吸金能力，維持其目標價440美元及「增持」評級，意味該股仍有近五成上升空間。

Piper Jaffray高級研究分析師Michael Olson在報告中表示，預計Netflix仍可吸引相當一部份由傳統內容平台轉向串流視頻平台的客戶。

Netflix的股價現在落後於大市，本月下跌了約2%，同期美股標準普爾500指數則上漲近3%。投資者對蘋果、迪士尼和HBO等其他新串流媒體平台出現顯得慬慎。惟Olson預計，第三季度Netflix用戶數量將數據會有反彈。

他補充指，Netflix在2019年下半年的內容比第二季度要強得多，包括熱門劇集《The Crown》新一季開播、原創電影如《El Camino》、荷里活名導演馬田史高西斯(Martin Scorsese)執導的《Irishman》等，預計將有助提升新付費用戶數目。

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