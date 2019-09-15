樓價UPDATES︰辣招鬆綁！馬鞍山薈朗本月錄7宗成交

細價辣招鬆綁盤受捧，馬鞍山薈朗本月已錄7宗買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●堅尼地城加多近山高層D室，實用面積約410方呎，一房戶連士多房間隔，望海景，以每月29,000元獲承租，實用呎租71元，業主在2015年2月以約2,438.2萬元買入，現享租金回報率約1.4厘。

●西半山堅道29-31號低層29號A室，實用面積733方呎，三房間隔，望樓景，以1,150萬元易手，實用呎價15,689元，原業主於1967年以55,500元買入單位，持貨52年，單位升值206倍。

●灣仔囍滙2座中層H室，實用面積約443方呎，一房間隔，外望山景，以1,400萬元成交，實用呎價約31,603元，原業主在2013年12月，以約940.8萬元買入，持貨約6年，現沽出轉手帳面獲利約459.2萬元，賺價約49%。

●北角港運城2座高層B室，實用面積671方呎，兩房間隔，望山景，獲區外換樓客以1,280萬元購入，實用呎價19,076元，原業主早於2001年2月購入上址作投資用途，當時作價356萬元，持貨至今沽售，帳面獲利約924萬元離場，單位逾18年間升值約2.6倍。

●鰂魚涌居屋康山花園4座高層D室，實用面積約484方呎，原業主放盤時開價約640萬元，近期已減價至600萬元，但見買家具誠意，雙方議價後以580萬元成交，實用呎價約11,983元，原業主於1987年一手以約34.18萬元入市，是次轉售帳面獲利逾545萬元，物業升值近16倍。

●柴灣杏花邨29座中層3室，實用面積約643方呎，三房方廳間隔，主人房擁全海景致，以約1,158萬元成交，實用呎價約18,009元，原業主於2012年3月以約645萬元購入，是次轉售帳面獲利約513萬元，升值約80%。

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九龍區

●將軍澳蔚藍灣畔7座低層B室，實用面積約947方呎，套三房連士多房及工人套間隔，外望海景，今年5月叫價1,680萬元放售，經議價後減價230萬或約14%，終以1,450萬元交吉形式沽出，實用呎價約15,312元，原業主約於2004年2月，以約488萬元購入，持貨約15年，轉手帳面獲利約962萬元，物業升值約2倍。

●九龍灣德福花園G座中低層13室，實用面積約517方呎，兩房間隔，以約22,000元放租約1個月，外區客洽詢，雙方議價後減價約2,000元，以20,000元承租，實用呎租約38.7元，業主於2010年7月以約323萬元購入，現享回報約7.4厘。

●旺角SKYPARK低層A8室兩房單位，實用面積約540方呎，以26,000元放租約半個月後，議價後減價2,500元，以23,500租出，實用呎租約43.5元，新租客為夫婦，心儀單位位置方便，故睇樓一次即決定承租。

●九龍站凱旋門朝日閣中高層A室，實用面積約1,281方呎，四房雙套連工人套房間隔，望維港海景，租金叫價98,000元，經議價後減價5,000元或約5%，終獲租客以93,000元連車位承租，實用呎租約72.6元，業主在2010年10月以約4,800萬元買入，現租出可享租金回報率約2.3厘。

●長沙灣泓景臺5座低層C室，實用面積約660方呎，三房連一套房間隔，月租原先叫租28,000元，直至近日獲租客以26,500元承租，減租1,500元或約5%，實用呎租約40.2元，業主在2012年2月以約648萬元買入，現租出可享租金回報率約4.9厘。

●長沙灣宇晴軒2座低層E室，實用面積468方呎，兩房間隔，單位座向東方，望開揚市景，買賣雙方經連番議價後，以820萬元易手，實用呎價17,521元，原業主於2014年6月以539萬元入市單位，持貨逾5年，現轉手帳面獲利281萬元離場，單位期內升值52%。

●荔枝角美孚新邨本月暫錄9宗租務成交，其中1期百老滙街23號高層E室，實用面積460方呎，兩房間隔，外望街景，獲同區租客以17,800元承租，實用呎租39元，上址業主於2011年3月以328.8萬元購入，持貨8年，現租出單位，可享高達6.5厘租金回報。

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新界區

●馬鞍山薈朗本月已錄7宗買賣，其中1座中層B3室，實用面積約266方呎，開放式間隔，由開價460萬元減價至428萬元完成交易，減價32萬或約7%，實用呎價約16,090元，原業主2016年8月以331.6萬元購入，剛鬆綁SSD，現沽出帳面獲利約96.4元，賺價約29%。

●馬鞍山天宇海1B座高層B室，實用面積797方呎，三房兩廳間隔，原先叫價1,238萬元，放盤4個月，累減62萬元或5%，獲用家以1,176萬元承接，實用呎價14,755元，原業主於2010年10月購入上址，當時作價794萬元，持貨9年至今沽售，帳面獲利382萬元，單位期內升值48%。

●馬鞍山居屋錦英苑A座低層8室，實用面積401方呎，兩房間隔，開價約498萬元，議價後以已補價自由市場價475萬元易手，實用呎價11,845元。

●大圍薈蕎9月暫錄約11宗租賃成交，最新錄2翼低層B6室，實用面積389方呎，一房連儲物房間隔，以13,500元租出，實用平均呎租34.7元，新租客感屋苑樓齡新，間隔合用，即租入單位自住，業主於2018年以778萬元購入，是次租出單位可享約2.1厘租金回報。

●粉嶺綠悠軒1座高層B室，實用面積約629方呎，套三房間隔，外望享開揚景觀，日前獲租客以17,500元承租，實用呎租約28元，業主在2010年7月，以約298萬元買入，現租出享租金回報率約7厘。

●天水圍栢慧豪廷9座高層B室，實用面積約803方呎，套三房套連儲物房間隔，同類放售盤源極少，原業主叫價約960萬元放盤僅5天，火速獲外區首置客洽商承接，雙方議價後終以910萬元成交，實用呎價約11,333元。

●屯門嘉喜利大廈中層G室一房戶，實用面積約316方呎，兩個月前叫價約480萬元放售，參考同區二手成交價後，下調叫價至約430萬元，吸引買家上門睇樓，其後為提速沽貨再減至約410萬元，最終雙方議價後以408萬元成交，累計減幅約15%，實用呎價約12,911元，原業主於2016年7月以約280萬元購入，轉手帳面獲利約128萬元，物業升值約45.7%。

●屯門時代廣場C座低層6室，實用面積272方呎，兩房間隔，以9,200元租出，實用呎租約34元，旺市時此類單位租金企穩1萬元以上，近期大市回落，個別業主願配合市況，提供較多的議價空間，新租客為區內分支家庭。

●屯門卓爾居1座中層A室，實用面積511方呎，兩房間隔，以13,800元租出，實用呎租約27元，新租客為家庭客，至於業主則於1998年以242萬元一手買入，持貨21年，現租出單位，回報約6.8厘。

●屯門翠寧花園4座低層C室，實用面積592方呎，三房間隔，以13,800元租出，實用呎租約23元，稍低於市價，新租客為家庭客，業主於2018年3月以498萬元買入，見租客決定爽快，故肯以稍平的價錢租出單位，是次租金回報約3.3厘。

●荃灣韻濤居A座高層5室，實用面積約608方呎，套三房間隔，原先開價20,000元，經議價後減價3,000元或約15%，單位最終以17,000元獲承租，實用呎租約28元，業主在2015年3月以約695萬元買入，現享租金回報率約3厘。

●東涌海堤灣畔1座高層F室兩房戶，實用面積約521方呎，原業主急於套現沽出一個東涌物業後，同日獲外區首置客在無睇樓下，出價承接上址，雙方議價後終減價近50萬元，以600萬元成交，實用呎價約11,516元，原業主於2015年6月以約540萬元購入，持貨至今轉手帳面獲利60萬元。

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