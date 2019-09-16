東方日報B3：大鱷襲港攻勢成形　蓄勢沽空股匯

港股九月份反覆上揚，恒生指數已經連升兩周，累漲1,627點，收復8月份接近八成失地。不過，近期接連有外資券商唱淡香港，國際評級機構惠譽又調低香港信貸評級及展望，更有著名美資對沖基金經理形容香港的聯擊匯率制度面臨崩潰風險，市場預警國際大鱷狙擊香港的「三部曲」已乍現雛形，呼籲投資者提高警覺。

「基金教父」雷賢達表示，通常香港經濟不穩時，外資會向港元及港股「埋手」。他又說，聯繫匯率制度運行已久，外資較難衝擊港元，但不代表港息不會因此而波動及出現資金流走，然後可伺機於股市或期指、期權市場上下其手。

他續表示，過去三個月香港發生的社會事件，已影響經濟結構，零售及旅遊等經濟支柱均受衝擊，若事件持續發酵，影響會愈來愈大，甚至影響市場對香港的信心。他不排除外資會有狙擊香港的可能，又指香港內部問題一日未解決，連同中美貿易戰等外圍不明朗因素，後市續有做淡機會。

雷賢達又稱，與1997年亞洲金融風暴及2000年科網泡沫爆破時不同，過去恒指成分股中，本地股份佔比很大，但現時恒指成分股中，一半為中資股，故外資要狙擊成功，首要條件是中國經濟「差埋」。

展望後市，他估計恒指會繼續反覆，有機會下試去年低位24,540點，甚至可能下試23,000至24,000點水平。

交銀國際董事總經理洪灝表示，儘管外資狙擊港元困難，但不排除會借有關消息於港股「做世界」，而香港面對更大的挑戰是經濟放緩。

他表示，香港屬開放型經濟體，對周期性的波動最敏感，加上本地社會事件已打擊零售業、餐飲業及訪港旅客人數，經濟衰退壓力大增。即使港股已反彈逾千點，但只是短線技術反彈，有機會再下試24,000點。

不過，惠理基金高級基金經理徐福宏則持不同意見。他表示，暫時未看到外資準備大舉狙擊港股的預兆。香港經濟雖呈弱勢，但淡友要先行觀望政經局勢會否有轉機，況且「推冧恒指靠大藍籌，但有啲業績唔太差，而且香港金融系統穩健。」

他又稱，現時恒指預測市盈率已低於四十多年的平均值，幾乎是2003年「沙士」、2008年金融海嘯，及2015至2016年憂慮中國經濟「硬着陸」時水平，氣氛悲觀，如局勢沒急劇惡化，港股上望空間大過下行。

儘管市場對會否重演外資狙擊香港「三部曲」意見分歧，但宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒直言：「冇得擔心咁多！」現時香港經濟情況不樂觀，社會事件已影響民生活動，不少大型外資零售品牌已不再續租現有舖位，部分甚至已裁員，目前難判斷事件影響有多深，外資有理由唱淡香港。

不過，他慶幸暫時未見到如1997年亞洲金融風暴時，外資大舉沽空港元的情況，目前香港流動性依然充足，而且在中國人民銀行調低存款準備金率下，A股或可帶動港股做好，惟中線調整未完，隨着香港稍後公布的經濟數據續轉差，恒指有機會下試24,500至25,000點。

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