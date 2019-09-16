古勝：不明朗因素多　短期咪博

近期市場出現唔少變數，今日就同大家回顧及預視近期影響港股的幾個重點。外圍方面，中美貿易戰已變成持久戰，就算雙方未來在談判上有進展，但估計難以短時間內完全解決。不過，美國總統特朗普已將「臨時協議」掛在口邊，結果唔一定要你贏我輸，只要逐步拉近雙方意見分歧，而市場又受落，氣氛可能持續改善。

上周最引港人注目的是，香港交易所（00388）宣布已向倫敦證券交易所（LSE）董事會提議，將兩間公司合併。姑勿論兩間交易所合併是否互利共贏，但單憑市場憂慮政治考慮下，事件已充滿不明朗性，可從港交所股價表現可見一二。倫交所已表明不會接納建議，事件進展拭目以待。但港交所貴為港股晴雨表，部分投資者更睇佢來做部署，股價若唔上唔落，或會成為拖累港股後腿的因素。

至於今個星期，大家都將重點放在議息上，美國、日本、英國及瑞士央行皆在本周四公布議息結果。值得留意的是美國聯儲局，事關歐洲央行上周下調存款利率0.1厘，至負0.5厘紀錄新低，加上重啟量化寬鬆（QE）措施，十一月起每月購債200億歐元，沒有結束期限。特朗普事後在社交媒體上讚好歐央行舉動，但實際是暗地叫聯儲局要「學嘢」，所以未來聯儲局在息口上的動作，以至主席鮑威爾講話，將影響美元、美債、美股以至環球投資者對未來投資部署之取態。

策略上，港股上周反覆向好，恒指收報27,352點，與250日線27,374點相距不遠，但短期能否進一步向上就好難估。反之，今個星期係央行議息周，外圍氣氛或轉觀望，故未有貨者不妨畀多啲耐性，無謂博！

東方日報專欄作者 古勝

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