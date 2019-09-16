御峰理財：英國脫歐鬧劇愈演愈烈

英國國會下議院在上星期通過阻止無協議脫歐法案。法案要求政府於10月19日或之前，除非國會通過脫歐協議或准許無協議脫歐，否則須向歐盟提出將脫歐限期押後至明年1月31日。首相約翰遜曾兩次動議提前於10月15日大選，惟在工黨棄權下，議案得不到三分二議員支持而遭到否決。

在阻止無協議脫歐法案投票中，有21名保守黨議員倒戈，包括前財相夏文達、前司法大臣郭達瑋和前國際發展大臣施達偉等人，他們將被逐出保守黨。在提前大選議案否決後，約翰遜弟弟約翰森宣布辭任商業、能源及工業策略國務大臣，並表示無法同時維護國家福祉及家庭忠誠。此外，就業及退休保障大臣盧綺婷亦辭職退黨。顯而易見，上述的一切均衝着硬脫歐派人物、首相約翰遜而來。

約翰遜面對眾叛親離，原因是脫歐談判毫無寸進。事實上，約翰遜除了要挾拒絕支付歐盟390億英鎊的分手費外，卻未能提出有意義的方案，以廢除英國脫歐協議內的「後補方案」（backstop）。該方案指在無協議脫歐的情況下，讓北愛爾蘭留在歐盟單一市場和關稅同盟，以避免北愛爾蘭與愛爾蘭之間沒有硬邊界。

前首相文翠珊因後補方案飽受批評，由於保守黨內的硬脫歐派從中作梗，反對派工黨又故意拖後腿，令文翠珊議會工作受阻，最後黯然下台。如今角色逆轉，硬脫歐派成為風暴中心，早前承諾的於10月31日離開歐盟，近乎不可能任務。

另外，聯儲局於下周議息，雖然市場預期減息25點子，但我們認為減50點子更為合理。現時愈來愈多央行採取寬鬆貨幣政策，給散戶股市搭順風車的機會，不妨留意股票基金。

御峰理財研究部

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