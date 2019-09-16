沙特石油設施遇襲　油價急飆近兩成

沙特阿拉伯兩座石油設施遇襲導致原油供應不穩，美國總統特朗普其後宣布已正式授權釋放戰略石油儲備穩定原油市場。

亞洲市交易時段，油價急飆，布油一度揚升11.73美元或19.48%，至71.95美元，最新企67.7美元；紐油亦曾飆8.49美元或15.48%，高見63.34美元，最新企60.66美元。

能源公司沙特阿美指襲擊沒有造成傷亡，但兩處設施受損而暫時停產，合共單日減產570萬桶原油，這數字相當於沙特及全球單日產油量一半及5%。外電引述消息透露，沙特阿美需要幾周才能將全部產能恢復到正常水平，不過大部分產能可以在幾天內恢復。

美國總統特朗普周日(15日)在Twitter寫道：「由於針對沙特阿拉伯的攻擊可能影響油價，我已授權釋放戰略石油儲備內的石油，如果有需要的話。稍後將決定釋放多少。」

美國政府指控伊朗是幕後黑手。但白宮顧問康韋周日受訪時表示，沒有排除特朗普與伊朗總統魯哈尼會面的可能性。

康韋接受《霍士周日新聞》表示，襲擊事件對於美伊兩國領袖在本月聯合國大會期間會面的可能發展「沒有幫助」，但她說：「我會讓總統(特朗普)宣布會面或不會面。」

她還指出無論特朗普與魯哈尼是否會面，政府對於伊朗核計劃及彈道飛彈計劃所實施的制裁和「最大施壓」仍會持續下去。

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