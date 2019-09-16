蒙牛擬逾78億元收購澳洲有機嬰幼兒配方奶粉商

目前，總共約有1.1億股已發行的目標公司股份(不包括除外股份)、523.19萬股已授出但尚未行使的目標公司購股權。

公司須就計劃股份支付的總對價不超過14.6億澳元(約相等於78.6億港元)，預期會以內部資金結合銀行融資的方式支付。此外，在該計劃生效的前提下，根據《計劃實施契據》，目標公司獲准派付特別股息每計劃股份0.6澳元。

BELLAMY’S AUSTRALIA是澳洲有機嬰幼兒配方奶粉及嬰兒食品的廠商，其股份在澳洲證券交易所上市。其董事會有意向股東(不包括除外股東)推薦建議的收購交易並實施該計劃。

集團相信，目標公司的定位、產品與銷售渠道與集團的現有嬰幼兒配方奶粉業務高度互補，因此將有助集團在中國和海外市場擴展其產品範圍和客戶基礎，集團將全力支持目標公司繼續發展現有市場，並協助其全面開拓中國和其他東南亞市場。

蒙牛目前持有目標公司約324.84萬股，佔目標公司已發行股本約2.9%。

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