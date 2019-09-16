【樓市回落】業主頻劈價　十大屋苑成交急增

二手樓業主劈價出貨，十大屋苑交投回升，9月上半個月已錄得最少約90宗買賣，追貼8月全月水平。其中4個屋苑交投量已超過上月，天水圍嘉湖山莊及沙田第一城增幅最多，約達40%及27%。

受到香港社會不安及環球經濟放緩影響，8月份十大屋苑僅錄得約93宗成交。不過，本月首15天成交宗數僅較上月相差3宗，反映樓價回落，吸引買家入市，交投開始向上，十個屋苑過去兩日再錄得10宗買賣。

其中，新界區細價樓降價後最受追捧，嘉湖山莊錄本月錄28宗，比上月全月20宗多8宗。中原伍耀祖表示，樓價回落，嘉湖山莊本月兩房及「純三房」單位成交價全部跌穿600萬元，買家可做最多八成樓按，故決定加速入市。

沙田第一城暫錄19宗成交，較上月全月多4宗。美聯翁凱傑稱，不少買家早於7月已開始睇樓，見近日業主降價，即加快入市，其中兩房單位樓價跌至約500萬元，買家已「搶住要」。而東涌映灣園本月暫錄15宗交投，而8月全月只有12宗。

●黃埔兩房賣665萬 做價返年初

此外，鰂魚涌太古城本月已有6宗買賣成交，比上月全月多1宗。中原趙鴻運稱，興安閣一個低層C單位，實用面積606方呎，累積減價140萬元後，以1,060萬元易手，呎價17,492元。該行袁廣達稱，同區康怡花園Q座中層三房戶，劈價145萬元後，以1,075萬元售出。

紅磡黃埔花園本月亦錄得3宗成交，有兩房單位樓價跌穿700萬元。太陽物業宏惠強指出，該屋苑2期13座高層G室，業主原先開價720萬元，後減至665萬元沽出，呎價17,095元，屬年初價位。

除了大型屋苑之外，個別二線屋苑樓價跌勢更急，尤其是上車盤，開始錄得成交個案。美聯鍾家豪透露，荃灣中心1座低層B室，實用面積354方呎，租客於7月遷出，單位8月放盤價480萬元，之後減價至435萬元沽出，呎價約12,288元，重返去年11月同類單位做價。

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