【市前重點睇】布油急升近兩成　美匯跌至98

●美匯指數跌至98.07，離岸人民幣(CNH)企7.0525，圓匯反覆見107.79，港匯企7.8236，歐元失守1.109關，英鎊升穿1.25水平。道指期貨跌近百點。

●沙特阿拉伯兩座石油設施遇襲導致原油供應不穩，美國總統特朗普其後宣布已正式授權釋放戰略石油儲備穩定原油市場，油價急升，布油曾飆19%，高見71.95美元，紐油一度漲15%，高見63.34美元。金價亦升逾1%，漲至1,507美元。

●傳特朗普政府的官員已經討論過向中國提出一項有限的貿易協議，以推遲甚至首次取消部分關稅，來換取北京在智識產權和農產品購買方面的承諾。

-中國副總理劉鶴表示，中美工作層將於本周見面，交流貿易平衡、市場准入等問題。

-美國大豆出口委員會估計，中國上周四(12日)購買了約15艘貨船的大豆。

●美國10年期國債孳息率上周五曾攀升至1.9046厘，為近6周高位，收報1.8958厘，漲12.43點子。

●港股ADR指數按比例計算，上周五收報27,295點，跌57點。

●即月恒生指數夜期上周五收報27,351點，升42點，低水2點，成交16,346張。

●紐約期金上周五收報每安士1,499.5美元，跌7.9美元或0.5%。

●英國首相約翰遜表示可以在10月17至18日的歐盟峰會上敲定脫歐協議。

●歐洲央行內部分歧公開化，多位核心國央行行長不滿德拉吉上周四重啟量化寬鬆的決定，市場憂心德拉吉卸任後寬鬆政策未必能延續。

●倫敦證券交易所拒絕香港交易所的併購提議，聲稱收購存在「根本性缺陷」。港交所保留對倫交所發動敵意收購的可能性，計劃直接向其股東陳述併購益處。

●中國人民銀行周一(16日)實施全面降準0.5個百分點，釋放資金約8,000億元人民幣。

●日本和馬來西亞金融市場休市。

●低處未算低？傳日本央行未來或再減息。

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