【股民熱話】美國若再減息　能救香港樓市嗎？

9月份，先有中國降準放水，再有歐洲央行減息及重啟量化寬鬆(QE)，如今就睇本周美國聯儲局會否再次作出減息決定。美國利率期貨顯示，市場預計本周聯儲局減息四分一厘的可能性超過九成。全球央行放水救市，理論上有助支持資產價格表現，咁能否救香港樓市免於一跌？地產股又係咪可以繼續坐貨？

首先，利率固然是物業投資的一個重要考慮因素，尤其是如今香港樓價咁高，市民置業十居其九要做按揭才能上車，利息支出影響供樓負擔能力。之不過，整體上目前香港的利率仍然算是處於低水平，樓價現調整之勢，亦非利率因素所使然。

單單減息的因素，並不足以抵銷經濟不景、收入下降、資產價格調整的壓力。最近陸續有大型銀行調升按揭息率，即使美國減息，香港又未必即時會跟隨，故別對減息因素刺激樓市存太大期望。

事實上，參考1997年及2003年樓市情況，樓價展尋底之旅，與經濟景氣度有密切關連。如今擺在眼前是，全球經濟正步向衰退，致使各大央行再行回舊路放水救市。問題係，無論量寬呢招藥效有幾高，長期頻密使用，效用會遞減。當利率低無可低，各大央行尚有何板斧救市，誠然是一個大問題。

如今市場開始消化美國將走向零利率，負利率風潮或將席捲全球，並會嚴重扭曲市場運作及資產價格表現。理論上，向人借錢，唔使畀息，還款仲可以打折，那個人、企業、政府都樂於借錢，提高槓桿去搵錢，可間接拉升資產價格；但實際上，若然債主明知放數出街由「九出十三歸」變成「十三出九歸」，誰願意做這蝕本生意？

所以，筆者認為，目前利率因素對支持香港樓市的作用不大，畢竟如今香港經濟備受外憂內患影響，且不見得能於短時間內完全化解，加上中國經濟如今亦自身難保，內地對港資產和服務需求大減，是香港經濟及資產價格的一大挑戰。

鑑於這十年香港樓價升值驚人，如今不少二手樓業主沽樓套現，仲可以袋緊以百萬元計的利潤走人，所以樓市調整的速度還算有序，表現算是強於經濟和股市。但當這些年的資產升值效益都消耗盡，即係樓市成交蝕「入肉」的個案開始增加，必須提防樓價調整的速度會突然加快。

同樣，地產股的租金收入下調壓力大，售樓收益亦已見頂回落，且須留意，除了設立空置稅已刊憲外，近期盛傳政府換以「土地收回條例」打發展商的農地主意，若做法是變相要發展商讓利的話，地產股的資產價格或再次面臨重估潮。是故，若然是手持現金，不建議沾手地產股；若仍然持有地產股，可考慮趁減息潮，逢高減磅套現，以控制風險。

東方產經專欄作者帥哥

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