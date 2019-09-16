澳優獨立審查第一階段已完成　反駁沽空機構三大指控

對於殺人鯨資本的指控一，公司指獨立顧問已比較海關紀錄與集團進口紀錄，發現海關紀錄所示2016及2017年嬰幼兒配方奶粉產品進口量分別不少於9,000及12,000噸，並認為集團進口紀錄在各重大方面均與海關紀錄貫徹一致；海關紀錄所示2017年羊奶粉進口量較殺人鯨資本在沽空機構報告內估算之年進口量高154%；及獨立顧問所收集之證據並不支持沽空機構報告內按照相關基礎(即進口量)，收入被誇大之指控。

關於指控二，公司指Ausnutria B.V.僱員開支分別佔2016及2017年年報僱員開支57.6%及52.9%，而非沽空機構報告所聲稱之96%及94%；集團於編撰2016及2017年之綜合損益帳時已全面計算監管文件所呈報之僱員相關開支，並已全面計算監管文件所呈報之損益帳；

及沽空機構報告遺漏判決中陳述之若干事實，尤其是原告人並無聲稱為澳優液態營養品之僱員，令沽空機構報告所載有關該等訴訟之指控有欠完整。

至於指控三，公司稱首席財務官在信託安排下僅為雲養邦香港之代名人股東；由趙力、林煒及瞿運來實益持有之雲養邦香港40%持股權益，已於今年7月3日完成交還予彼等；信託安排已於上述轉讓完成後有效終止，首席財務官因而不再為持有雲養邦香港全部持股權益之受託人；及獨立顧問並無發現有任何直接證據顯示公司收購雲養邦40%持股權益為虛假交易，因此，指控三並無證據支持。

公司指出，獨立審查之第二階段已展開。獨立審查委員會將於第二階段完成後進一步審閱有關發現，並據此向董事會推薦(如有)應採取之適當行動。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。