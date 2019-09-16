PERSTA：管道項目建設如期進行

按照之前公告，Challand Pipeline Ltd.於2019年8月6日動工建設35.4公里天然氣管道以及相關集氣基礎設施，預計總項目耗資3,600萬加元。項目建設按預算如期進行，預計於2019年底完成建設及投入使用。

該管道項目及相關基礎設施的完成，將實現公司於2017至2018年在Voyager地區鑽探的4口天然氣井投入生產，從而提高公司在2020年及之後的收入和現金流。該管道並將允許未來在Voyager地區鑽探的新井於鑽探、完工及測試後立刻投入生產，從而使公司快速地實現增長並獲得投資回報。

加拿大西部天然氣市場好轉，如與預期相符，將改善公司未來的收入及現金流，乃因管道項目完工後，Voyager地區將增加新產量。

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